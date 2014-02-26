درباره خدا بپرسید و پاسخ بشنوید

به گزارش خبرنگار مهر، اگر میخواهید به پاسخ برخی پرسشهای خود درباره خداوند برسید، «70 پرسش و پاسخ دربارهی خدا» را بخوانید. کتابی که اینگونه آغاز میشود: «چه کسی گفته است که نباید درباره خدا زیاد سوال کنیم؟ سوال کردن هیچ محدودیتی ندارد. ما حق داریم درباره خدا و دیگر موضوعات دینی، تا رسیدن به جواب درست، سوالهایمان را پیگیری کنیم.»
اصلا مردم روزگار امامهای معصوم(ع) مرتب از انها درباره خدا و بقیه مسایل دینی و اعتقادی سوال میکردند و آن بزرگوارها با روی گشاده به پرسشهای مردم پاسخ میدادند. پس ما هم حق داریم درباره خدا، قیامت، قرآن، توبه، گناه و بقیه موضوعات دینی، پرسشهای خود را بپرسیم و بدانیم حقیقت خدا بزرگتر و برتر از آن است که در ذهنهای کوچک ما جای بگیرد. شناخت ذات خدا برای هیچیک از بندههای او ممکن نیست زیرا ذهن ما انسانها کوچک و محدود و ذات خدا بزرگ و نامحدود است.
بخش نخست کتاب«70 پرسش و پاسخ دربارهی خدا» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، به «اثبات خدا» تعلق دارد و به مواردی چون «توحید به چه معنایی است؟ چرا سفارش شده است درباره ذات خدا فکر نکنیم؟ آیا ما میتوانیم خدا را بهطور کامل بشناسیم؟اگر ایمان به خدا فطری است، پس چرا بعضی از مردم به خدا ایمان ندارند؟ از کجا بدانیم که واقعا خدا وجود دارد؟»
«صفات خدا و ویژگیهای او» عنوان بخش دوم است که در آن به پرسشهایی چون«چرا خدا نامهای زیادی دارد؟خدا کجاست؟ خدا از کی وجود داشته است؟ اگر همه چیز به خواست خداست پس جای اراده و اختیار ما انسانها کجاست؟ و...» پاسخ داده شده است.
عنوان سومین و آخرین بخش از کتاب«کارهای خدا»ست. مخاطبان در این بخش با پاسخ پرسشهایی چون«چرا خدا بعضیها را زشت و بعضیها را زیبا آفریده است؟ اگر خدا مهربان است پس چرا در دنیا این همه رنج و بلاست؟ خدا تا چند گناه ما را میبخشد؟ اگر سرانجام انسان مرگ است چرا خدا ما را آفرید؟ و...» آشنا میشوند.
حجتالاسلام غلامرضا حیدری ابهری نویسنده این کتاب در مقدمه آن آورده است: این پرسشها، مهمترین سوالاتی بوده که در نمایشگاه قرآن از سوی مراجعان مطرح میشده است. در این مجموعه کتابها علاوه بر پرسشهایی درباره خدا امام زمان (عج) به سوالاتی در مورد «حضرت محمد (ص) و دیگر پیامبران، اهل بیت (ع)، امام زمان (ع)، معاد، قرآن، نماز، زنان، اخلاقی و رفتاری و پرسشهای گوناگون» پاسخ داده است.
کتاب«70 پرسش و پاسخ دربارهی خدا» نوشته غلامرضا حیدری ابهری را انتشارات قدیانی در 2200 نسخه و به قیمت 6000 تومان منتشر کرده است.
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