دوست داشتن به شیوه‌ دیل کارنگی 

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب یکی از معروف ترین آثار دیل کارنگی به شمار می‌رود. کارنگی که خود از روانشناسان مطرح جهان است، در سال 1997 به انتشار این کتاب پرداخت و در آن روش‌‎های مفیدی برای انتخاب دوست ارائه داده است. این کتاب که تا کنون بارها و بارها در آمریکا تجدید چاپ شده اخیرا به وسیله سید حسن حسینی به فارسی برگردانده و از سوی انتشارات قدیانی منتشر شده است.

برخی از منتقدان بر این باورند که «آیین دوست یابی»کارنگی توانسته درهای تازه ای را به روی مخاطبانی که قصد دارند شانس یافتن دوست خوب را در این جهان امتحان کنند گشوده و پیشنهادات او از منظر روانشناسانه و همین طور زوایای جامعه شناسانه او نزد مخاطبان مفید و کارساز واقع شده است.به ویژه این که این کتاب در نوع خود درمانی برای افسردگی که در حال حاضر در بسیاری از کشورها ناشی از انزوای آدم ها وجود دارد به شمار می‌رود.

دیل کارنگی در ابتدای کتاب آورده چرا و چگونه به نوشتن«آیین دوست‌یابی» پرداخته است. کتابی که در چهار بخش تنظیم شده؛ بخش نخست این کتاب به «تکنیک‌های اساسی در برخورد با مردم» اشاره می‌کند و از مخاطب می‌خواهد تا انتقاد، نکوهش، شکایت و محکوم کردن را کنار بگذارد.

«راز بزرگ رفتار با مردم» چیزی است که در بخشی از کتاب «آیین دوست یابی» به آن اشاره شده است. از دیدگاه نویسنده تنها یک راه وجود دارد تا کاری که از کسی می‌خواهید انجام دهد و آن ایجاد علاقه و تمایل برای انجام آن کار است. گرچه خوب است از دیگران، صادقانه و مخلصانه قدردانی کنیم.

زمانی می‌توانیم از دیگران، انتظار داشته باشیم کاری را انجام دهند که در آنها ایجاد علاقه کنیم. برای مثال نمی‌توانیم با نصیحت کردن، فرزند خود را به ترک سیگار دعوت کنید بلکه بهتر است به او نشان دهیم که سیگار مانع از ان می‌شود که در تیم فوتبال مدرسه یا باشگاه، بازیکن خوبی باشد یا در مسابقه دو 100 متر نفر اول شود، چون نفس کم می‌آورد.

«6 راه برای جلب محبت دیگران» عنوان بخش دوم از کتاب «آیین دوست یابی» است. در این بخش از کتاب می‌خوانیم چگونه می‌توان به هم‌صحبتی خوب برای دیگران تبدیل شویم و چه کنیم تا دیگران در همان نگاه نخست از ما خوششان بیاید؟

بخش سوم کتاب به این اختصاص یافته که «چگونه تفکر دیگران را با خود موافق کنیم»؛ یکی از مواردی که به آن پرداخته شده این‌که اشتباهات خود را بپذیریم و از نقطه نظر طرف مقابل هم به مسایل نگاه کنیم و از ایده‌ها و خواسته‌های او جانبداری کنیم.

در آخرین و چهرمین بخش از کتاب «آیین دوست یابی» به این مساله پرداخته شده که چگونه یک رهبر باشیم بدون اینکه به دیگران توهین کرده یا موجب آزردگی خاطرشان شده باشیم.در این قسمت آمده که بهتر است کار خود را با تحسین و قدرانی آغاز کنیم. افراد را به‌طور غیرمستقیم متوجه اشتباهشان کنیم. پیش از انتقاد از طرف مقابل، درباره اشتباهات خود صحبت کنیم و...

نکته جالب درباره کتاب «آیین دوست یابی» این است که مولف بعد از ارائه توضیحات و اطلاعاتی در این زمینه به مخاطبان،چند صفحه انتهایی کتاب را خالی گذاشته تا خواننده بتواند آنچه از رهگذر نکات مطرح شده در این کتاب به دست آورده در قالب تجربه ای موفق بر این کاغذها ثبت کند تا بداند که درونمایه کتاب چقدر توانسته بر پیشبرد فکر و ذهن او تاثیر داشته باشد.

این کتاب در 384 صفحه و با قیمت 15 هزار تومان از سوی انتشارات قدیانی وارد پیشخوان کتابفروشی ها شده است.

