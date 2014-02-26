به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «بُعد یازدهم» نخستین اثر از پروژه «سمفونی رومی» قرار است صورت همزمان در ایران و جهان منتشر شود که کمپانی SONY برای اولین بار حاضر شده یک اثر از خاورمیانه را به صورت جهانی در تاریخ 19 اسفند منتشر کند.

«بُعد یازدهم» که بیش از 4 سال برای خلق آن زمان و انرژی صرف شده با حضور چهره های بزرگی چون دیپاک چوپرا (فیلسوف بزرگ جهان)، استاد شهرام ناظری و جمعی از نوازنده های سرشناس جهانی، توانسته توجه رسانه ها را به خود جلب کند.

در این بین شوالیه آواز ایران در نخستین اظهار نظر رسمی درباره این آلبوم اعتقاد دارد: مهمترین نکته این آلبوم به نظر من دست اول بودن آن است. ایده و محتوای اورجینالی که وقت، انرژی و تفکری عجیب برایش صرف شده است. مخصوصا در این دوره اکثر کارها آسان طلب و راحت طلب شده و عمده کارها، اقتباسی از فکر دیگران است یا ایده های بقیه. اما درباره این اثر اعتقاد دارم شبیه اش را قبلا نشنیده ایم و همین موضوع شاخصه اصلی آن است.

شهرام ناظری افزود: من مثل همه شاگردانم، در مورد حافظ هم اعتقاد داشته ام که نباید شبیه من بخواند و موسیقی اش دنباله رو آثار من نشود. در «بعد یازدهم» حافظ ناظری خودش را بیان کرده و این خیلی برای من جالب است.به عنوان مثال حافظ در بخشی از این اثر توانسته یک موضوعی را که من سالها پیش به عنوان «تحریرهای ریتمیک» ارائه داده ام با تفکراتش آمیخته و برآیندش اثری شده که حتی به نظرم توانسته چند پله از من بالاتر این موضوع را بیان کند.

حافظ ناظری نیز که تاکنون کمتر حاضر به اظهار نظر درباره این اثر شده بود، درباره آلبوم «بعد یازدهم» اعتقاد دارد: «بعد یازدهم» داستان بوجود آمدن هستی است. از شروع و ابتدایی ترین لحظه خلق زمان تا یک انتها و بازگشتی ابدی و ناگفته. این آلبوم کلا از چهار فصل تشکیل شده که در کل چرخه حیات را از نگاه درونی من در قالب یک اثر موسیقی بیان می کند. با توجه به تبلیغات منفی ای که در رسانه های جهان از ایران ارائه داده می شود، امیدوارم این اثر در حد خودش بتواند بعد دیگری را از تاریخ و عظمت فرهنگ 7000 ساله پارسی و کُرد را به جهانیان معرفی کند.

این آلبوم قرار است در مراسمی ویژه و با حضور چهره های فرهنگی و ادبی رونمایی شود.