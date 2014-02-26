مانچینی: اینتر 2010 تیم من بود/ مورینیو: مانچینی تیمی برای گل کوچک ساخته بود

به گزارش خبرگاری مهر، روبرتو مانچینی سرمربی گالاتاسرای در سال 2008 از نیمکت اینتر اخراج شد تا جای خود را به ژوزه مورینیو بدهد. مورینیو در سال 2010 همان تیم اینتر را به 3 گانه (قهرمانی در سری آ، کوپا ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا) رساند.

مانچینی می‌گوید: تیم اینتری که در سال 2010 سه گانه را کسب کرد و علاوه بر قهرمانی در اسکودتو و کوپا ایتالیا، لیگ قهرمانان اروپا را هم فتح کرد، تیمی بود که من آن را ساخته بودم. من تفکر و نوع بازی اینتر را عوض کردم، چرا که وقتی به اینتر آمدم آنها بسیار بد بازی می کردند.

اما ژوزه مورینیو که هیچوقت در این جنگ‌های لفظی کوتاه نمی‌آید، در پاسخ به مانچینی در مصاحبه‌ای گفت: واقعا خنده دار است. خیلی جالب است که از 11 نفری که در بازی فینال لیگ قهرمانان سال 2010 به میدان رفتند، تنها 5 بازیکن از بین بازیکنانی بودند که در تیم مانچینی بازی می‌کردند. احتمالا مانچینی تیم برای بازی گل کوچک ساخته بود.

دیدار دو تیم گالاتاسرای و چلسی در چارچوب دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب از ساعت 23:15 به وقت تهران برگزار می‌شود.

از طرف دیگر تقابل ژوزه مورینیو با دیدیه دروگبا که چندین سال در چلسی با هم کار کرده‌اند، می‌تواند بسیار جالب باشد.