به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابهای لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود.

دورتموند، نایب قهرمان فصل گذشته رقابتها، در زمین زنیت به میدان می‎رود. دورتموندی‎ها شب سردی را در سنت پترزبورگ، واقع در شمال روسیه تجربه خواهند کرد. جایی که بوی قطب در فضا آکنده است و همین سرمای هوا نگرانی مسئولان باشگاه آلمانی را در پی داشته است. مسئولان باشگاه دورتموند پس از همگروهی با زنیت به این موضوع اشاره کرده بودند.

دورتموند در رقابتهای این فصل به هیچ وجه شرایط سال گذشته را ندارد. نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا در بوندس لیگا هم کاملا از دور قهرمانی خارج شده و 20 امتیاز کمتر از بایرن مونیخ صدرنشین دارد.

از آن طرف تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ که تحت هدایت "لوچیانو اسپالتی" است در لیگ روسیه در صدر قرار دارد که این امر از آمادگی تیم روسی حکایت می‎کند.

منچستریونایتد هم دیدار دشواری در زمین المپیاکوس یونان دارد. این تیم باید در زمین تیم صدرنشین رقابتهای فوتبال یونان به میدان برود حال آنکه خودش در لیگ برتر انگلستان در وضعیت مساعدی نیست.

تنها شانسی که من یونایتد مقابل نماینده یونان دارد این است که آنها در هر چهار رویارویی گذشته خود پیروز بوده‎اند که این می‎تواند وزنه روحی مناسبی به حساب بیاید. المپیاکوس در 26 بازی شکست نخورده و در حال حاضر هم با 20 امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم، در صدر جدول قرار دارد.

"دیوید مویس" برای این بازی می‎تواند از خدمات مهاجم بلژیکی خود "مروان فلاینی" هم برخوردار شود. "وین رونی" و "رابین فن پرسی" هم در شرایط مطلوبی قرار دارند که این می‌تواند خبر خوبی برای سرمربی اسکاتلندی یونایتد باشد.