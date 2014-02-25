به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی فردا شب در ورزشگاه "ترک تله‌کام" با گالاتاسرای دیدار می‌کند. چلسی در حالی با نماینده ترکیه دیدار می‎کند که در هفته گذشته تمامی میهمانان موفق شدند میزبانان خود را شکست دهند: منچسترسیتی صفر - بارسلونا 2، بایر لورکوزن صفر - پاریسن ژرمن 4، آرسنال صفر - بایرن مونیخ 2، میلان صفر - آتلتیکومادرید یک.

"ژوزه مورینیو" در زمان حضور در رئال مادرید بارها مقابل گالاتاسرای قرار گرفته است. اکنون این مربی پرتغالی در کسوت مربیگری چلسی با گالا دیدار می‎کند. اما نکته جالب توجه در دیدار دو تیم، رویارویی "دیدیه دروگبا" با مربی و باشگاه پیشین خود است. این مهاجم ساحل عاجی در فصل 12-2011 موفق شد موجبات پیروزی چلسی مقابل بایرن در دیدار پایانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را فراهم آورد. او در 341 بازی که برای آبی پوشان لندنی به میدان رفت 157 گل به ثمر رساند.

اکنون چهارمین گلزن تاریخ باشگاه چلسی مقابل تیم سابق خود قرار گرفته و می‎خواهد دروازه پتر چک را باز کند. این مهاجم ساحل عاجی در تمام رقابتهای این فصل 12 گل برای گالا به ثمر رسانده است. از آن سو اتوئو می‎تواند نقطه قوت چلسی باشد چراکه این بازیکن کامرونی از تجربه بالایی در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا برخوردار است.

اتوئو گفت: ما هرگز به این فکر نکرده ایم که می‎توانیم قهرمان شویم اما ژوزه به اینجا آمده تا کارهای بزرگ انجام دهد. ما بازیکنان در حال حاضر اعتقاد داریم که این امر شدنی است اما در حال حاضر ماموریتمان این نیست. در حال حاضر تمام توجه ما بر روی بازی با گالاتاسرای است.

از سویی روبرتو مانچینی هم شناخت خوبی از چلسی دارد. این مربی در رقابتهای لیگ برتر هدایت منچسترسیتی را بر عهده داشته و تجارب خوبی از آن زمان در اختیار دارد. این مربی ایتالیایی از 9 دیداری که مقابل چلسی داشته در شش دیدار برنده بوده است.

در عین حال گالا تلاش می‎کند تا از تکرار نتیجه سال 1999 با چلسی جلوگیری کند. جایی که آنها با 5 گل مغلوب تیم میهمان شدند.

* شالکه صفر چهار - رئال مادرید

رئال مادرید می‎خواهد به کسب نتایج ضعیف خود در آلمان پایان دهد و گام بلندی به سوی مرحله یک چهارم نهایی بردارد. رئال مادرید در 25 بازی گذشته خود مقابل تیم‎های آلمانی فقط یک بار در خارج از خانه برنده بوده و آن هم بازمی‎گردد به برتری این تیم مقابل بایر لورکوزن در سال 2000.

برتری در "ولتینس آره‎نا" می‎تواند تیم "کارلو آنچلوتی" را به صعود امیدوار کند. این مربی ایتالیایی 15 بازی از 16 بازی گذشته را با پیروزی پشت سر گذاشته است. رئال در پنج بازی گذشته فقط دو بار گل خورده است.

"کریستیانو رونالدو" که سه بازی گذشته رئال مادرید را به دلیل محرومیت از دست داده در این بازی می‎تواند این تیم را در "گلزن‎کرشن" همراهی کند.

آنچلوتی که در فصل 06-2005 با میلان مقابل شالکه به برتری رسیده، گفت: قبل از اینکه با شالکه بازی کنیم باید ببینیم وضعیت مصدومیت مارسلو و فابیو کونترائو در چه شرایطی است. ما با بهترین ترکیب ممکن مقابل شالکه به میدان خواهیم رفت و این احتمال وجود دارد که هر بازیکنی که در بازی چهارشنبه شب بازی نکند در بازی روز یکشنبه مقابل آتلتیکومادرید به بازی فراخوانده شود.