به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راهآهن سورینت، کاظم امانی که طی مصاحبه مورخ هشتم بهمن ماه با یکی از خبرگزاریها، دلایل اصلی ترک محل کار خود و قطع همکاری با باشگاه راهآهن را خفتآمیز و ناپاک بودن فضای حاکم بر باشگاه اعلام کرده بود، طی نامهای به مدیرعامل باشگاه راه آهن سورینت خواهان بازگشت به باشگاه راهآهن و ادامه همکاری خود با این باشگاه شده است.
قائم مقام پیشین باشگاه راهآهن سورینت خواهان بازگشت به این باشگاه و ادامه همکاری با راهآهنیها شده است. این در حالی است که امانی پیش از این فضای راهآهن را ناپاک عنوان کرده بود.
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