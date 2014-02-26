به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه‌آهن سورینت، کاظم امانی که طی مصاحبه مورخ هشتم بهمن‌ ماه با یکی از خبرگزاری‌ها، دلایل اصلی ترک محل کار خود و قطع همکاری با باشگاه راه‌آهن را خفت‌آمیز و ناپاک بودن فضای حاکم بر باشگاه اعلام کرده بود، طی نامه‌ای به مدیرعامل باشگاه راه آهن سورینت خواهان بازگشت به باشگاه راه‌آهن و ادامه همکاری خود با این باشگاه شده است.