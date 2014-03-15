به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازداشت بابک زنجانی، مالک هلدینگ سورینت در تاریخ هشتم دی‌ماه سال 92، یکی از زیر مجموعه‌های این هلدینگ که از بازداشت وی بسیار متضرر و با مشکلات عدیده مالی مواجه شد، باشگاه راه‌آهن بود. این ضرر تا جایی بود که بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه تا به امروز تنها 35 درصد از مبلغ قرارداد خود را دریافت کرده‌اند.

پس از بازداشت مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه راه‌آهن سورینت، این باشگاه در پرداخت پیش قسط دوم بازیکنان و کادرفنی خود و حتی در تامین مخارج روزمره باشگاه و هزینه مربوط به برگزاری بازی‌ها دچار مشکلات شدیدی شد و اگر کمک‌های سازمان لیگ از محل درآمدهای باشگاه و تلاش‌های مسئولان باشگاه در تامین پول از منابع مالی متفرقه نبود، چه بسا تیم راه‌آهن حتی نمی‌توانست بازی‌های داخل و بیرون از خانه خود را در لیگ سیزدهم برگزار کند.

طی دو ماه گذشته مسئولان باشگاه راه‌آهن تلاش‌های خود برای فروش باشگاه را آغاز کرده‌اند که پس از برتری این تیم مقابل تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و هفتم لیگ و افزایش شانس بقا در لیگ برتر، مشتریان جدی‌تری نیز برای خرید امتیاز این باشگاه پا به میدان گذاشته و پیشنهادهای مختلفی را مطرح کرده‌اند.

در حال حاضر مسئولان باشگاه راه‌آهن سورینت با سه پیشنهاد مواجه هستند که جدی‌ترین آن به مجموعه بزرگی برمی‌گردد که در زمینه انبوه سازی ساختمان و برج سازی مشغول فعالیت است.

در شرایط فعلی مسئولان باشگاه راه‌آهن سورینت پس از جلساتی که با خریداران جدید داشتند، نتیجه مذاکرات را طی صورت جلسه‌ای در اختیار رابط قوه قضاییه قرار داده‌اند تا آنها ضمن بررسی این پیشنهادات و حسابرسی باشگاه، بابک زنجانی را نیز در جریان قرار دهند و نظر وی را در خصوص واگذاری باشگاه به مالکان جدید جویا شوند.

در صورت موافقت بایک زنجانی و مسئولان قوه قضائیه با فروش امتیاز باشگاه راه‌آهن سورینت، این باشگاه تهرانی پس از دو سال فعالیت در زیر مجموعه هلدینگ سورینت، از سال آینده به شکل خصوصی‌ و زیر مجموعه شرکت دیگری اداره خواهد شد. البته با شرایط موجود واگذاری این باشگاه قبل از پایان لیگ سیزدهم رخ خواهد داد تا مقدمات برای فعالیت در فصل آینده فراهم شود.