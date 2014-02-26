مزدورانی از خاورمیانه به اغتشاشات در ونزوئلا دامن می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لاتینا پرس، "نیکلاس مادورو" رئیس جمهوری ونزوئلا از تلاش دشمنان برای شکست انقلاب مردمی این کشور خبر داد. وی گفت در جریان درگیری های اخیر بین معترضان و نیروهای پلیس که تا کنون به کشته شدن چندین نفر انجامیده، یک مزدور اهل خاورمیانه دستگیر شده است.

به گفته رئیس جمهوری ونزوئلا فرد دستگیر شده قصد داشته یک خودروی بمب گذاری شده را در کاراکاس منفجر کند. وی خطاب به مخالفان دولت پرسید: واکنش شما در قبال این خبر چیست؟ چه پاسخی برای این موضوع دارید؟

مادورو همچنین اعلام کرد طی روزهای آینده رئیس پارلمان ونزوئلا جزئیات بیشتری از این توطئه را در اختیار رسانه ها خواهد گذاشت. گفتنی است منتقدان رئیس جمهور 42 ساله ونزوئلا بر این باورند وضعیت وخیم اقتصادی، جنایات گسترده خیابانی، فساد و بیکاری علت اصلی اعتراضات اخیر در این کشور محسوب می شود. این در حالی است که موافقان دولت هم در حمایت از مادورو دست به تظاهرات زده اند.