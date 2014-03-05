به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پیکان، احمد مددی در خصوص دیدار تیم والیبال پیکان و کاله در مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر دو تیم تمام تلاش خود را برای حضور در جمع 4 تیم برتر مسابقات به کار گرفته بودند اما متاسفانه نتیجه در بیرون از زمین والیبال رقم خورد و داوران آن دیدار با عملکرد ضعیف و سوال برانگیز خود شبهات بسیاری را ایجاد کردند.

وی با اشاره به اشتباهات تاثیرگذار فرهاد شاهمیری و قریب داوران این دیدار افزود: سال گذشته هم تیم والیبال پیکان در دیدار با کاله و در همین مرحله پلی‌آف از اشتباهات فرهاد شاهمیری ضربه بدی خورد که در پایان دیدار منجر به بروز برخی تنش‌ها و در نهایت شکست تیم پیکان شد.

قائم مقام باشگاه پیکان اضافه کرد: در دیدار سوم پلی‌آف زمانیکه نام این داور را برای قضاوت دیدار پیکان و کاله اعلام کردند، علی اصغر ملکیان، مدیرعامل باشگاه پیکان سریعا با محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال تماس گرفت و با ذکر دلایل مستدل و یادآوری اتفاقات گذشته، تاکید کرد داوران این دیدار باید تغییر کنند اما رئیس فدراسیون در پاسخ به اصرار مدیرعامل باشگاه اطمینان داد با داوران برای یک قضاوت عادلانه صحبت شده و اهمیت موضوع به آنان ابلاغ شده است، پس نگرانی خاصی در این خصوص وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: علیرغم محمدرضا داورزنی، همه دیدند فرهاد شاهمیری چطور سر تیم پیکان را برید و در چندین صحنه به اشتباه به ضرر تیم ما سوت زدند و با اعلام رای اشتباه در بیش از 6 صحنه که امتیاز تأثیرگذار آن را از ما گرفت و به تیم کاله داد، انسجام تیم پیکان را بهم ریخت و با اخطارهای بی‌جا که بر اثر اعتراض به تصمیمات غلط ایشان بود، فکر و ذهن بازیکنان ما را نابود کرد تا به واقع خود بازی گردان این دیدار و تعیین کننده برنده بازی باشد.

مددی با اشاره به رفتارهای زشت و زننده تماشاگران آملی اظهار کرد: واقعا برایم جای بسی تعجب و تاسف است که نماینده فدراسیون با شنیدن تمام ناسزاها و الفاظ رکیک به بازیکنان و هواداران معدود تیم پیکان، تنها به چند بار تذکر از بلندگوی سالن اکتفا کرد.

وی اضافه کرد: مگر طی توافقات حاصل شده در نشست مربیان و اعضای سازمان لیگ و فدراسیون والیبال مبنا بر این قرار نگرفت که در صورت فحاشی تماشاگران، داور سکوی داوری را ترک و نماینده فدراسیون بازی را به سود تیم مورد خطاب (میهمان) خاتمه شده اعلام کند. پس چه عواملی باعث شد نماینده فدراسیون این الفاظ رکیک و دشنام‌هایی که اعضاء خانواده بازیکنان و هواداران را مورد هدف قرار داده بودند، نشنیده گرفت و بی‌تفاوت از کنار آن گذشت.



قائم مقام باشگاه پیکان در ادامه افزود : تنها به دلیل اینکه در سالن ازدحام و ازدیاد جمعیت است و در صورت نا تمام گذاشتن بازی کنترل این تماشاگران عصبانی سخت و دردسر ساز است، مسئولان هیچ اقدامی نمی‌کنند و باید تیم‌های مهمان در این شهر انواع بی‌احترامی‌ها و بی‌حرمتی‌ها را به خویش و خانواده خود تحمل کرده و دم هم نزنند.

وی یادآور شد: سوال من از مسئولان فدراسیون والیبال این است که آیا به دلیل همین رفتارها، در سالیان گذشته چندین بار این تیم را از حضور تماشاگران در دیدارهای خانگی خود محروم نکرده بودید؟ آیا فدراسیون از این موضوع اطلاع نداشت؟ پس دلیل اینکه با این موضوع در هنگام این دیدار برخورد نشد، چیست؟

مددی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: تا قبل از حضور تیم کاله آمل در لیگ والیبال کشور، بیشترین تماشاگر در شهرستان گنبد و در سالن قدیمی این شهر متمرکز بود. چندین سال پیش ناظر داوری و نماینده فدراسیون (که در آن زمان یک نفر بود) در ست پنجم دیدار و امتیاز 13 بر 13 بدلیل تعرض تماشاگران به کاپیتان تیم پیکان بازی را نیمه کاره گذاشت و در میان هجمه و فشار بی‌امان تماشاگرانی که تا لب خط زمین والیبال نشسته بودند و مسئولان شهرستان بدون هیچ هراس و واهمه‌ای گنبد را ترک کرد.

وی ادامه داد: سپس ایشان گزارش را به رئیس فدراسیون وقت ارجاع و حق را به حقدار رساند. حال چه بر سر این والیبال آمده که نمایندگان و ناظران فدراسیون بدون در نظر گرفتن این مسائل فقط به فکر به پایان رساندن یک دیدار آن هم به هر نحو ممکن هستند.



قائم مقام باشگاه پیکان در پایان گفت: واقعا نمی‌دانیم در یک مسابقه باید با چند نفر روبرو شویم و تلاش خود را در کجا بکار ببندیم. داوران، نماینده فدراسیون، تماشاگران حرمت شکن و یا با تیم حریف؟ این سوالی است که در ذهن ما بدون جواب مانده است.