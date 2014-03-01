به گزارش خبرگزاری در این بیانیه آمده است: تکریم وتعظیم هر دو ایام دهه اول و دوم فاطمه زمان و فرصت ارزشمندی است تا شیفتگان و عاشقان ولایت و دلسوختگان بانوی آب و آئینه و آفتاب، ضمن حضور شکوهمند در مراسم و برنامه های گرامیداشت آن حضرت، دریچه های وجود خود را بر روی انوار قدسی آن خورشید فروزنده بگشایند و غبار دل را به یمن تقرب و توجه به وجود نازنینش بزدایند.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

همانطور که مطلع هسیتد در آستانه عید نوروز و بهار طبیعت قرارداریم که مردم عزیز و خانواده های ایرانی و مسلمان با دید و وبازدید و سنت حسنه صله ارحام محبت افزایی و مهرورزی را در اوج کمال و اخلاق نیکو به نمایش می گذارند که جا دارد در شان خانواده اسلامی ایرانی و بهار زندگی و نو شدن به آن توجه شود اما، در این میان ایام فاطمیه و شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا(س) از تاریخ 23 اسفندماه امسال (شهادت اول) و از 14 الی 18 فروردین ماه 93 ( شهادت دوم) آن گوهر یگانه پیامبر اسلام(ص) فرصت مغتنمی است تا ارادت سوگواران و عزاداران دردانه نبی، در آئینه شفاف و زلال معرف او تجلی یافته و دلها را به نور هدایتش صیقل دهند و علاوه بر این تکریم وتعظیم هر دو ایام دهه اول و دوم فاطمه زمان و فرصت ارزشمندی است تا شیفتگان و عاشقان ولایت و دلسوختگان بانوی آب و آئینه و آفتاب، حضرت صدیقه طاهره (س) ضمن حضور شکوهمند و مستمر در مراسم و برنامه های گرامیداشت آن حضرت، دریچه های وجود خود را بر روی انوار قدسی آن خورشید فروزنده بگشایند و غبار دل را به یمن تقرب و توجه به وجود نازنینش بزدایند.

جا دارد از هم اکنون خانواده ها، هئیت های مذهبی، رستوران ها، سالن ها، تالارهای پذیرائی و اماکن عمومی در برنامه ریزی ها به دور از هرگونه شائبه چون گذشته حرمت ها را پاس دارند و قدر مناسب ها و موقعیتی که در آن قرار داریم بشناسند.

ستاد ساماندهی شئون فرهنگی خراسان شمالی نیز ضمن تاکید در برپایی هرچه با شکوهتر مراسم عزاداری آن بانوی بزرگوار دوعالم در هر دو دهه از غمبارترین لحظه های تاریخ هدایت بشری، تمام توان و همت خود را در برپایی هرچه مناسب‌تر و گسترده تر این آئین انسان ساز دینی و معنوی به کار خواهد گرفت؛ آئینی که آتش نهفته‌اش سالهاست در سینه های امت خداجوی و دوستدار اهل بیت(ع) زبانه می کشد.