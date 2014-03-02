به گزارش خبرگزاری مهر، هیدینک 67 ساله سرمربی پیشین چلسی، رئال مادرید و تیم ملی روسیه، بین سال های 1994 تا 1998 هدایت تیم ملی فوتبال هلند را برعهده داشته است.

او که بعد از ترک نیمکت باشگاه آنژی ماخاچ کالا روسیه در سال گذشته تا به حال هدایت هیچ تیمی را به عهده نگرفته و تنها به عنوان مشاور در باشگاه PSV آیندهوون فعالیت کرده اعلام کرد بعد از رقابتهای جام جهانی جانشین لوئیس فان گال خواهد شد.

هیدینک گفت: در حال حاضر با اتحادیه فوتبال هلند کار می‌کند و در حال جمع آوری یک کادرفنی با چند مربی هستیم. چند روز یا شاید چند هفته زمان نیاز داریم. تیم کادر فنی تیم بسیار خوبی خواهد شد. من دست تنها کاری را انجام نمی‌دهم. می‌‎خواهم به نحو احسن آن را انجام دهم، در غیر این صورت اصلا آن کار را قبول نمی‌کنم.

گفته می‌شود یاپ استام، رود فان نیستلروی و جیوانی فان برونکهورست در بین افرادی هستند که هیدینک برای کادر فنی خود در نظر گرفته است.