به گزارش خبرنگار مهر، عباس صفاری شاعر ایرانی ساکن لس‌آنجلس و سراینده مجموعه اشعاری چون کبریت خیس، دوربین قدیمی، خنده در برف و...همزمان با انتشار اخباری مبنی بر آزادی پنج مرزبان ایرانی شعری سروده و آن را به همراه متنی در اختیار خبرنگار مهر قرار داده است.

متن و شعر صفاری به این شرح است:

ظاهرا اخبار خوبی در رابطه با آزادی سربازان اسیر انتشار یافته، اگر چه هنوز قطعی نیست. من در منطقه کوهک و اسفندک شهر مرزی سراوان شانزده ماه خدمت کرده‌ام. به همین جهت اخبار آن منطقه را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کنم. آنجا چهل سال پیش هم همین مشکلات را داشت. اگر چه بیشتر یاغی‌گری بود تا سیاسی و از نوع تروریستی‌اش. در پایان خدمت، ماشین جیپی که ما را از خاش به زاهدان می آورد به وسیله دو جیپ ارتشی اسکورت می‌شد. امیدوارم این جوانان بی گناه آزاد شوند و به کشورشان باز گردند . یاد سخنی افتادم از استالین که در رابطه با جنگ گفته بود: کشته شدن یک سرباز فاجعه است، اما کشته شدن یک میلیون سرباز فقط از مقوله آمار و ارقام است. شعر ضمیمه در همین رابطه و برای این 5 سرباز اسیر سروده شده است.

یک سرباز کم

یک ستاره کم

از کهکشانی که لبخند خدایان است

یک پرنده کم

از آسمانی که طبقات هفتگانه اش از ازل

بایگانی آرزوهای ما بوده است

یک پروانه بی قرار کم

از گلستان درندشتی

که لالائی خواب نیمروزی اش

بال زدن مسکوت پروانه هاست

یک زنبور زرین بال کم

از هزاران کندویی که شهدشان

شیرین می کند سر انگشت فرشتگان را

از لشکری میلیونی

یک سرباز کم

نه از جنس آمار و ارقام

که فاجعه ایست

جبران ناپذیر .