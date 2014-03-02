باقر سليمان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم ميزان در حال حاضر در شرايط بسيار خوبي قرار دارد و بچه‌هاي تيم براي انجام يك مسابقه خوب و پيروزي در مسابقه در باربر شهرداري تبريز آماده هستند.

وي افزود: هدف تيم ميزان رفتن بر روي سكو است و در راه رسيدن به اين هدف بايد امروز تيم شهرداري تبريز را شكست دهيم.

سليمان‌نژاد همچنين از مصدوميت رحمان داوودي ملي پوش تيم ميزان خبر داد و اظهار كرد: داوودي در تمرين شب گذشته ميزان دچار مصدوميت شد و فكر نمي‌كنم به مسابقه امروز برسد.

وي همچنين با اشاره به تيم شهرداري تبريز گفت: شهرداري تبريز تيم خوبي است كه با استفاده از چند بازيكن خارجي توانسته بازي‌هاي خوبي از خودش به نمايش بگذارد اما ميزان فقط براي برد پا در ميدان مسابقه با شهرداري تبريز خواهد گذاشت.

مسابقه واليبال تيم هاي ميزان خراسان و شهرداري تبريز ساعت 16 امروز بعد از ظهر در سالن مهران مشهد برگزار خواهد شد.