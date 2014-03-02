غلامحسین خدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از 260 هزارهکتار از اراضی کشاورزی استان زیرکشت محصولات پاییزه قرارگرفته گفت: از این میزان بیش از 210 هزارهکتار به کشت گندم آبی و دیم ، 50 هزارهکتار جوآبی و دیم و هزارهکتار نیز به کشت کلزا اختصاص دارد.

وی همچنین از پیش بینی تولید 175 هزارتن جو و 2 هزار تن کلزا در استان خبر داد.



مدیرزراعت جهاد کشاورزی استان در ادامه ضمن توصیه به کشاورزان، مبارزه به موقع با علف های هرز، استفاده از کود شیمیایی و آبیاری به موقع، مبارزه با آفات بخصوص سن گندم و همچنین استفاده از توصیه های فنی کارشناسان را از جمله افزایش بهره وری و راندمان تولید بیان کرد.

تولید خوبی را در استان خواهیم داشت

خدرایی با توجه به اینکه گندم امسال براساس افت مفید و غیرمفید و زیردو درصد سن زدگی خریداری می شود از کشاورزان خواست با مدیریت در مزارع خود محصولی با کیفیت تولید کنند.

وی با توجه به بارندگی های اخیر اظهار امیدواری کرد: اگر در فروردین و اردیبهشت بارندگی ها خوب و با پراکنش مناسب صورت گیرد تولید خوبی را در استان خواهیم داشت.