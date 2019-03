به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ناصر سراج روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر در خصوص پرونده حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری اظهار داشت: تحقیقات این پرونده تکمیل شده است و در حال جمع بندی نهایی هستیم. این پرونده در دادسرا بررسی می شود.

وی در مورد پرونده آب پردیس گفت: این پرونده به صورت پروژه ای در حال بررسی است و سعی می کنیم همه موارد آن را بررسی کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه در باره پرونده مهدی هاشمی اطلاعی ندارم و این پرونده هنوز از دادسرا برنگشته است، در مورد پرونده خاوری گفت: جابه جایی در محل زندگی این فرد رخ داده و همین امر موجب شد محاکمه وی به سال آینده محاکمه شود.

سراج با اشاره به فروش اموال مه آفرید خسروی- متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی- افزود:تلاشمان این است اموال به درستی قیمت گذاری شود تا کسی در این راه ضرر نکند.

قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران درباره پرونده حادثه اتش سوزی در خیابان شهید مدنی گفت: این پرونده در دادسرا بررسی می‌شود گفت: تا پایان سال نتیجه این پرونده مشخص خواهد شد.

وی همچنین درباره پرونده خاوری نیز گفت: با توجه به جابجایی رخ داده در محل سکونت خاوری موضوعی پیش آمد که محاکمه این فرد به سال آینده موکول شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: این پرونده از ان زمان که به دادسرا رفته هنوز برنگشته است. و من اطلاعی ندارم.

قاضی سراج درباره فروش اموال مه آفرید خسروی نیز گفت: تلاش می‌کنیم تا هر کدام از اموال وی به درستی قیمت گذاری شود تا کسی در این مسیر متضرر نشود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921211000634#sthash.9znqjXru.dpuf