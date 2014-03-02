به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرج گفت: میوه شب عید مردم باید در مراکز عرضه میوه و تره بار به نحو مطلوبی تأمین شود.



وی افزایش بازار روزها و مراکز توزیع میوه را در نقاط مختلف شهر اقدامی مناسب برای دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز دانست.



طاهری ضرورت نظارت های بیشتر بر نانوایی های استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به اینکه نان نقش ویژه ای در سبد مصرفی خانوارها دارد لزوم نظارت بر قیمت ها و کیفیت نان به عنوان مهمترین اولویت ها باید در دستور کار قرار گیرد.



وی وجود بیش از دو هزار نانوایی تنها در شهرستان کرج را الزامی بر این امر دانست و تاکید کرد: علاوه بر نظارت بر میزان سهمیه اختصاصی گندم به نانوایی ها، بر وزن و قیمت آرد و نان نیز باید در این ایام کنترل ویژه ای صورت گیرد.



استاندار البرز تصریح کرد: نظارت ها در پایان سال باید افزایش یافته و اداره کل صنعت معدن و تجارت نیز با به کارگیری ناظران افتخاری در مرکز استان و شهرستانها اعمال مدیریت کند.

