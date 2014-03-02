سه میلیون نفر عضو سازمان بسیج ورزشگاران خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود آذرنوش عصر یکشنبه در جمع خبرنگارن و اشاره به اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 370 هزار نفر وارد سازمان بسیج ورزشکاران شوند، بیان داشت: تاکنون 100 هزار نفر جذب سازمان شده‌اند.

وی در مورد تعداد حلقه‌های صالحین برگزار شده، تصریح کرد: این حلقه‌ها در استان‌های قم، اصفهان و مشهد برگزار شده و هم‌اکنون به دنبال برگزاری این جلسات در غرب و شمال کشور هستیم.

رئیس سازمان بسیج کشور با اشاره به بهترین برنامه‌های اجرا شده سازمان در سال 1392، به برگزاری یادواره‌های شهدا اشاره کرد و گفت: سال جاری سالی بسیار خوب برای بسیج ورزشکاران بود اما تا رسیدن به اهداف اصلی خود راهی طولانی پیش رو داریم.

وی اصفهان را در امر همکاری با بسج ورزشکاران استانی موفق ارزیابی کرد و گفت: اختصاص بودجه‌ها بر اساس قوانین موجود و عملکرد استان‌ها انجام می‌شود.

آذرنوش در مورد همکاری با باشگاه‌های بزرگ ورزشی، اظهار داشت: در عین حال که تعامل بسیار خوبی با این باشگاه‌ها داریم در آینده نیز شاهد راه‌اندازی دفاتر بسیج ورزشکاران در این مراکز خواهیم بود.