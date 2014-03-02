اوکراین جدیدترین نشانه ضعف نفوذ آمریکا در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تایم چاپ آمریکا در مطلبی قدرت نمایی روسیه در اوکراین را نشانه دردآوری ازضعف نفوذ آمریکا و سیاست خارجی دولت باراک اوباما در عرصه بین المللی خواند.

این رسانه آمریکایی به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پارلمان این کشور برای مجوز مداخله نظامی در اوکراین تنها ساعاتی بعد از اظهارات اوباما که گفت روسیه هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد اشاره کرده و می نویسد ظاهرا ولادیمیر پوتین هزینه ها و مزایای در دست داشتن شبه جزیره کریمه را محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده است که منافعش بیشتر است

نویسنده همچنین واکنش های باراک اوباما به اقدامات روسیه که وعده برخورد محکم می دهد را رجز خوانی توخالی خواند.

نویسنده با اشاره به محاسبات ولادیمیر پوتین می نویسد: پوتین درست دریافته است زیرا تهدیدات نظامی ناتو و آمریکا پوچ می باشند و از طرفی هم آمریکا و غرب اهرم های فشار اقتصادی زیادی بر علیه روسیه در دست ندارند و حتی فشارهای اقتصادی به روسیه می تواند تاثیرات عکسی داشته باشد زیرا روسیه منبع بزرگ انرژی و صادر کننده نفت است و می تواند قیمت نفت را به میزان زیادی بالا ببرد.

همچنین در این مطلب ذکر شده است که حمایت های آمریکا و غرب از مخالفان داخلی پوتین نیز نمی تواند کاری از پیش ببرد زیرا در این صورت آن افراد هم عامل خارجی خوانده شده و از سر راه برداشته خواهند شد.

در این مطلب آمده است ، تنها کاری که اوباما می تواند انجام دهد دادن بیانیه های تند و تماس های تلفنی مکرر خارجی خوانده شده است.

نویسنده مقاومت پوتین در برابر غرب و آمریکا در سوریه و تن ندادن حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان به امضاء توافق امنیتی با دولت آمریکا را از نشانه های ضعف و کاهش نفوذ آمریکا در جهان دانسته و اعلام می دارد و اکنون اوکراین جدیدترین نشانه این کاهش نفوذ و ضعف آمریکا در جهان است.