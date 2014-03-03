ادامه پیشروی های ارتش سوریه در اطراف یبرود/انهدام تونل متعلق به تروریستها در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار از پیشروی های گسترده ارتش سوریه در مزارع ریما همجوار با شهر یبرود در حومه دمشق خبر داد.

از سوی دیگر شبکه المیادین به تسلط ارتش سوریه بر ارتفاعات استراتژیک مشرف بر یبرود اشاره کرد.

این در حالی است که منابع نظامی سوری از عملیات ارتش سوریه ضد مراکز تجمع گروه های مسلح در خان شیخون در ادلب خبر دادند.

همچنین در حومه دمشق ارتش سوریه به طور کامل بر منطقه السحل مسلط شد و ده ها نفر از تروریستها را به هلاکت رساند و ادوات آنها را منهدم کرد.

در دیر الزور ارتش سوریه یک تونل چهل متری در نزله الردیسات را منهدم کرد.

از سوی دیگر ساکنان منطقه حسیاء در حومه حمص و روستاهای مجاور آن با شرکت در راهپیمایی گسترده بر حمایت از عملیات ارتش سوریه ضد گروههای مسلح تاکید کردند.

در منطقه ابو زید در منطقه الحصن در حمص ارتش سوریه طی عملیاتی پنج فرد مسلح را به هلاکت رساند و در منطقه القرابیص در حمص نیز تعدادی از تروریست ها را از پا درآورد.

در حلب ارتش سوریه مانع از نفوذ تروریستها به برخی مناطق شد و ضمن به هلاکت رساندن شش فرد مسلح تعدادی از ادوات متعلق به تروریست ها را منهدم کرد.

در شهر شیخ نجار در حومه حلب ارتش سوریه تعدادی از تروریستهای وابسته به جبهه النصره و جبهه اسلامی را به هلاکت رساند.

در حمص و منطقه کرم الشامی ساکنان آن با برگزاری راهپیمایی گسترده ای بر حمایت از ارتش این کشور ضد گروههای مسلح تاکید کردند.

در شهر حمص ارتش سوریه طی عملیاتی رشوان کدالب را در الحصن در غرب حمص به هلاکت رساند.

در منطقه السطحیات در استان حماه گروههای مسلح تلاش کردند که به این منطقه نفوذ کنند که نیروهای دفاع ملی مردمی به مقابله با آنها برخاستند و تلفات جانی و مالی به آنها وارد کردند.