به گزارش خبرنگار مهر، تمایل کاربران ایرانی به خرید انواع گوشی های هوشمند و تبلت روز به روز بیشتر می شود و اغلب خریدارانی که به بازار مراجعه می کنند برای کاربردهای وسیع این کالاها، ترجیح می دهند نزدیک به یک میلیون تومان و حتی بیشتر از آن هزینه کنند و گوشی و یا کامپیوتر هوشمند در اختیار بگیرند.

در این بازار، تمایل خریداران به خرید انواع موبایل و تبلت تفاوت چندانی با هفته های گذشته ندارد و به همین دلیل برخی از مدلها طی 2ماه گذشته همچنان در جدول پرفروش ها جای دارند.

گروه فناوری مهر در بررسی از بازار فناوری به معرفی 5 مدل پرفروش موبایل و 4 مدل پرفروش تبلت پرداخته است.

2 PadFone ایسوس مورد استقبال ایرانیها

در حالی که کمتر از یک ماه از ورود 2 PadFone کمپانی ایسوس به بازار دیجیتال کشور می‌گذرد این محصول توانسته در جدول پرفروش‌ترینهای تلفن هوشمند قرار گیرد.

این گوشی با صفحه نمایش ضدخش 4.7 اینچی و قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ دارای پردازنده چهار هسته‌ای 1.5 گیگاهرتزی و پردازشگر گرافیکی Adreno 320 است که باعث شده تا کاربران برای بازی و کاربردهای گرافیکی نسبت به خرید این مدل ترغیب شوند.

دوربین عکاسی و فیلمبرداری 13 مگاپیکسلی همراه با قابلیت فیلمبرداری، زوم خودکار، فلش ال‌ای دی، قابلیت تشخیص چهره و پشتیبانی از سیستم عامل آندروید نسخه آیس کریم از جمله امکانات این محصول است.

پدفون 2 ایسوس دارای دوربین دوم 1.2 مگاپیکسلی برای ویدیو کنفرانس، رادیو،‌ مرورگر اینترنتی و خروجی تلویزیون است و از انواع فایل‌های صوتی و تصویری پشتیبانی می کند.

این گوشی در دو ظرفیت 16 و 32 گیگابایتی به ترتیب به قیمت یک میلیون و 160 هزار و یک میلیون و 220 هزار تومان در بازار عرضه می شود.

باتری این مدل پرفروش ایسوس Li-Ion با توان 2140 میلی آمپری است که در حالت استندبای 32 ساعت و در حالت مکالمه مداوم تا 16 ساعت کار می‌کند.

اپل طلایی در جدول پرفروش ترین گوشی های بازار

آخرین مدل گوشی کمپانی اپل با نام 5S طلایی که حدود 2 میلیون و 50 هزار تومان قیمت داده می شود برای چندمین ماه متوالی فروش خوبی را در بازار موبایل ایران به خود اختصاص داده است.

این گوشی یک سیم کارته 112 گرم وزن دارد و دارای پردازنده Apple A7 & M7 Motion Chipset 64bit Architecture CPU است.

این مدل از صفحه نمایش رنگی لمسی LED-backlit IPS LCD با دقت رتینا و لمسی خازنی (Capacitive Touchscreen) بهره می برد و سایز صفحه نمایش آن 4 اینچ و دارای رزولوشن 1136 × 640 و تراکم پیکسلی 326 پیکسل بر اینچ با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ است.

این گوشی دارای حافظه داخلی 16384 مگابایت و قابلیت پشتیبانی از شبکه های ارتباطی 3G - 4G - GPRS و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - بلوتوث است.

دوربین این مدل گوشی اپل 8 مگاپیکسل با دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش است و دارای فیش 3.5 میلیمتری هدفون صدا است.

این گوشی از امکانات نرم افزاری سیستم عامل Apple iOS 7 و نمایش فایلهای PDF و قطب نما بهره می برد.

گلکسی S4 سامسونگ همچنان در جمع پرفروشها

مدل گلکسی S4 را شاید بتوان یکی از موفق ترین مدلهای کمپانی سامسونگ عنوان کرد چرا که در چند ماه اخیر این گوشی همچنان در جمع پرفروش های بازار قرار دارد و کاربران ایرانی تمایل ویژه ای به این گوشی که هم اکنون یک میلیون و 400 هزار تومان قیمت دارد نشان می دهند.

این گوشی یک سیم کارته با وزن 130 گرم دارای پردازنده آن Exynos 5 Octa 5410 Chipset Quad-Core Cortex-A15 and Quad-Core Cortex-A7 CPU's بوده و دارای صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع Super AMOLED در سایز 4.99 اینچی با رزولوشن 1920 × 1080 و تراکم پیکسلی 441 پیکسل بر اینچ با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ است.



گلکسی خوش اقبال سامسونگ دارای حافظه داخلی 16384 مگابایت و حافظه رم 2048 مگابایت با قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD است و از شبکه های ارتباطی 3G - GPRS با قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - NFC - بلوتوث بهره می برد.

دوربین این گوشی 13 مگاپیکسل با دوربین مکالمه ویدئویی و فوکوس اتوماتیک و فلاش است و دارای فیش 3.5 میلیمتری هدفون صدا نیز است.

از جمله امکانات نرم افزاری این گوشی می توان به سیستم عامل Android 4.2 Jelly Bean و پشتیبانی از جاوا، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF اشاره کرد.

این گوشی قطب نما و باتری 2600 میلی آمپر ساعتی دارد.

وان مینی خوش اقبالی از htc

گوشی موبایل اچ تی سی وان مینی که یک سیم کارته با 122 گرم وزن است در جمع پرفروش های این برند قرار دارد.

این مدل دارای پردازنده Qualcomm Snapdragon 400 Chipset Dual-Core Krait 300 CPU با صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع Super LCD 2 در سایز 4.3 اینچ است و از رزولوشن 720 × 1280 با 342 پیکسل بر اینچ و قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ بهره می برد.

اچ تی سی وان مینی که در بازار یک میلیون و 80 هزارتومان قیمت داده می شود دارای حافظه داخلی 16384 مگابایت و حافظه رم 1024 مگابایت است و از شبکه های ارتباطی 3G - 4G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - بلوتوث پشتیبانی می کند و دارای دوربین 4مگاپیکسلی، دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش است.

این گوشی فیش 3.5 میلیمتری هدفون دارد و از سیستم عامل Android 4.2 Jelly Bean بهره می برد و قابلیت پشتیبانی از جاوا، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس، نمایش فایلهای PDF را نیز دارد؛ همچنین این مدل دارای رادیو، قطب نما و باتری 1800 میلی آمپر ساعتی است.

استقبال کاربران از گوشی 770 هزار تومانی سونی

در بازار پرفروشهای گوشی موبایل، مدل سونی اکسپریا آکرو اس - Acro S- که حدود 770 هزار تومان قیمت داده می شود فروش خوبی دارد.

این مدل یک سیم کارته با وزن 147 گرم و مقاوم در برابر آب است که از پردازنده Qualcomm MSM8260 Snapdragon Chipset Dual-Core Scorpion CPU با صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع LED-Backlit LCD و صفحه نمایش 4.3 اینچی بهره می برد.

صفحه نمایش اکرو اس سونی دارای رزولوشن 720 × 1280 با تراکم پیکسلی 342 پیکسل بر اینچ و قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ است.

این مدل از حافظه داخلی 16384 مگابایت، حافظه رم 1024 مگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD پشتیبانی می کند و دارای دوربین 12 مگاپیکسلی، دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش است.

سونی اکرو اس از شبکه های ارتباطی 3G - GPRS با قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - NFC - بلوتوث پشتیبانی می کند و دارای فیش 3.5 میلیمتری هدفون است.

از جمله امکانات نرم افزاری این گوشی که دارای باتری 1910 میلی آمپر ساعتی است می توان به سیستم عامل Android 4.0 IceCream Sandwich ، پشتیبانی از جاوا ، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF اشاره کرد.

تبلت فرانسوی در رقابت با تبلتهای کره ای و چینی

در بازار تبلتها، تبلت فرانسوی آرکاس با تقاضای خوبی از سوی کاربران این کالای دیجیتالی روبرو شده است.

این برند ارزان قیمت که حدود نزدیک به یک سال است که وارد بازار ایران شده رقابت خوبی را با مدلها و برندهای مطرح بازار تبلت آغاز کرده است.

تبلت فرانسوی آرکاس در سری های مختلف مخصوص کودکان، دانشجویان، گیمرها و family عرضه شده که مدل "فمیلی پد" آن در جمع پرفروشهای بازار قرار دارد و با گارانتی بانیان الکترونیک 770 هزار تومان قیمت داده می شود.

این مدل دارای سایز 13.3 اینچی با دو پردازنده دو هسته ای و پرازنده گرافیکی چهار هسته ای است.

تبلت ارزان قیمت اسمارت تاچ در جمع پرفروش ها

به دلیل استقبال کاربران ایرانی از تبلتهای ارزان قیمت، هم اکنون مدلهای ارزان قیمت بازار تبلت را در اختیار گرفته اند؛ به نحوی که هم اکنون تبلت ارزان قیمت Smart toch 7822 نیز در جمع پرفروش ترین تبلتهای بازار قرار دارد که این مدل با گارانتی مدیا پردازش 579 هزار تومان قیمت داده می شود.

این مدل دارای پردازنده چهار هسته‌ای با صفحه نمایش 7.8 اینچی است که از اتصال دو سیمکارت پشتیبانی می کند.

تبلت اسمارت تاچ مدل 7822 دارای دو دوربین و 16 گیگابایت حافظه داخلی است.

آی پد مینی پرفروش دیگری از اپل

به گزارش مهر، در میان تبلتهای بالای یک میلیون تومان، مدل آی پد مینی 4G کمپانی اپل با 16 گیگابایت حافظه داخلی و اتصال به وای فای نیز خوب می فروشد. این مدل که 312 گرم وزن و قطر 7.2 میلی متری دارد دارای پردازنده Apple Dual-core ARM Cortex-A9 Proccessor, Apple A5 Chipset و پردازنده گرافیکی PowerVR SGX543MP2 است که از صفحه نمایش لمسی از نوع TFT LCD - اندازه 7.9 اینچ - 768 × 1024 بهره می برد.

این مدل یک میلیون تومان قیمت داده می شود و دارای امکاناتی همچون قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - قابلیت نصب سیم کارت - GPRS - GPS - Edge - بلوتوث - دوربین - وب کم - حسگر شتاب سنج و microUSB است.

این مدل کمپانی اپل که در مقایسه به مدل جدید تبلت آی پد AIR خوب می فروشد از سیستم عامل Apple iOS iOS 6 و کارکرد باتری حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو برخوردار است.

گلکسی تب 2 سامسونگ خوب می فروشد

تبلت سامسونگ گلاکسی تب 3 با حافظه 16 گیگابایتی نیز فروش خوبی دارد.

این مدل در ابعاد 188 × 111 × 9.9 میلی متر و وزن 306 گرم 975 هزار تومان قیمت دارد و از پردازنده Dual-Core بهره می برد.

صفحه نمایش تب 3 سامسونگ لمسی از نوع TFT LCD در اندازه 7 اینچ و 600 × 1024 است که دارای تراکم پیکسلی 170ppi پیکسل بر اینچ نیز است.

قابلیت نصب سیم کارت به همراه قابلیت مکالمه 3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - بلوتوث - DLNA - GPS - USB و دارا بودن وربین 3.2 مگاپیکسل و وب کم 1.3 مگاپیکسل از جمله ویژگیهای این رایانه جیبی است.

این تبلت از اندروید 4.1 پشتیبانی می کند و دارای کارکرد باتری بین 24 تا 48 ساعت است.