به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف پیش بینی فروشندگان کامپیوتر، بازار کالاهای دیجیتالی در آستانه سال نو، روزهای ساکت و بدون مشتری را می گذراند و برخلاف سایر بازارها، در این بازار خبر چندانی از خرید و فروش نیست و حتی جشنواره خرید نوروزی کالاهای دیجیتال نیز نتوانسته کاربران تکنولوژیهای نو را به سمت این بازار بکشاند.

سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف رایانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت رکود بازار کالاهای دیجیتال اظهار داشت: قیمت کالاهای کامپیوتری در هفته های اخیر بسیار مناسب بوده و حتی در کالاهای مختلف بیش از 20 درصد کاهش قیمت را شاهد هستیم اما با این وجود بازار در رکود به سر می برد و هیچ شباهتی با بازار شب عید ندارد.

وی با بیان اینکه بازار دیجیتال در روزهای پایانی سال، خلوت تر از اوایل سال 92 است، افزود: به نظر می رسد با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فناوری نه تنها در اولویت خرید قرار ندارد بلکه از سبد کالای خانوار حذف شده است.

میرمهدی با تاکید براینکه در 6 ماهه دوم امسال پیش بینی می شد که فروش کالاهای دیجیتال با توجه به کاهش نرخ ارز و مسائل سیاسی رونق گیرد، ادامه داد: اما برخلاف تصورها، بازار کالای دیجیتال رونق ندارد و حتی با کاهش 20 درصد قیمتها که در یک ماه اخیر اتفاق افتاده، هنوز هم شاهد رکود در این بازار هستیم.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به جشنواره فروشهای فوق العاده و تخفیف قیمت که با هدف جذب مشتری در مراکز خرید کالاهای دیجیتال برپا شده است، گفت: در این جشنواره ها برخی لوازم جانبی به نصف قیمت به فروش می رسد و فروشندگان تمامی تلاش خود را برای جذب خریداران به کار گرفته اند اما با این وجود، درآمد محدود و تورم و گرانی در کشور، اجازه خرید کالاهای دیجیتال را به مردم نمی دهد.

وی با بیان اینکه نرخ دلار و تخصیص ارز، تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در بازار دیجیتال در سال 93 تاثیر مستقیم خواهد داشت اظهار امیدواری کرد که دولت در این زمینه تمهیداتی در نظر گیرد تا بازار IT از رکود فعلی خارج شود.