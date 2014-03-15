راههای جلوگیری از کلاهبرداري‌ اینترنتی شب عید/ از فروشگاههای معتبر مجازی خرید کنید

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تبادل اطلاعات از شهروندان خواست به هنگام خريد نهايت دقت را در راستاي شناسايي فروشگاه مربوطه داشته باشند و از فروشگاههايي که کالاهاي غيرمجاز و ممنوعه را تبليغ و به فروش مي رسانند خريد نکنند.

کاربران باید هنگام خريد اينترنتي و در زماني که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونيکي بانک متصل می شوند دقت کنند که حتما آدرس صفحه درگاه پرداخت الکترونيکي، متعلق به همان بانکي باشد که آرم و لوگوي آن در صفحه مشاهده مي شود.

صفحاتي که ناخواسته در برابر شما باز مي‌شوند و حاوي تبليغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند، ممکن است تقلبي بوده و قصد کلاهبرداري داشته باشند که کاربران باید در این زمینه هوشیار باشند.

در همین حال پلیس فتا به شهروندان توصیه کرده که هنگام خريد از دستگاه هاي pos به هيچ عنوان رمز کارت خود را به فروشندگان اعلام نکرده و دقت لازم را در ثبت مبلغ مورد نظر داشته باشند و مبالغ کسر شده به هنگام خريد را روزانه بطور مرتب چک کنند؛ همچنین تا حد امکان از کارتهاي عابر بانک خود محافظت کرده و به هيچ عنوان رمز را در کنار خود کارت قرار ندهند و به هنگام مفقودي آن بلافاصله به بانک مراجعه و کارت را باطل کنند.

به گزارش مهر، پلیس فتا در آستانه سفرهاي نوروزي و با توجه به پيشرفت فناوري هاي اطلاعات به ويژه در ارتباطات اينترنتي خارج از منزل نیز توصیه هایی را به شهروندان اعلام کرد.

1. عده‌اي سودجو با راه‌اندازي صفحات و سايت‌هاي جعلي در فضاي اينترنت اقدام به تبليغ تورهاي ارزان قيمت داخلي و خارجي مي‌کنند؛ اين کلاهبرداران با ارائه قيمت‌هاي بسيار پايين، افراد را ترغيب مي‌کنند تا از خدمات آنان بهره‌مند شوند اما غافل از اينکه بررسي‌ها نشان داده است که اين تورهاي ارزان قيمت تنها پوششي براي کلاهبرداري ازمسافران نوروزي است.

2. در مسافرتها و در مواقعي كه براي اتصال به شبكه از اينترنت هتلها و مكان هاي عمومي استفاده مي كنيد مطمئن شويد اطلاعات به صورت رمزنگاري شده ارسال مي شود زيرا در غير اين صورت ممكن است اطلاعات مهمي به راحتي در اختيار افراد ناشناس قرار گيرد و از پروتكل HTTPS براي ارسال اطلاعات مهم استفاده كنيد.

3. اگر از گوشي هاي موبايل هوشمند يا تبلتها استفاده مي کنيد، بر روي آنها برنامه هاي كاربردي و مفيد نصب كنيد تا درصورت گم شدن يا سرقت دستگاه به راحتي اطلاعات محلي كه دستگاه شما در آنجا قراردارد را پيدا كنيد.

4. اطلاعات سفر خود را در اينترنت به اشتراك نگذاريد اين اطلاعات مي تواند اطلاعات عدم حضور شما در منزل را در اختيار سارقان قرار دهد.

5. درصورتي كه از كافي نت ها استفاده مي كنيد حتما پس از اتمام كار از حساب كاربري خود از شبكه هاي اجتماعي و ايميل ها خارج شويد و تاريخچه مرورگر و مابقي اطلاعات را پاك كنيد و از عدم ذخيره کلمه عبور ( پسورد) در سيستم مطمئن شويد.

6. روزانه موجودي حساب هاي بانكي خود را كنترل كنيد تا در صورت برداشت غيرمجاز ياسوء استفاده سريعا از آن مطلع شويد.

7. بر روي فايلهاي خود در لپ تاپ يا ساير وسايل الكترونيكي کلمه عبور (پسورد) بگذاريد تا در صورت مفقودي اطلاعات شما به دست ديگران نيفتد.

8. دستگاه هاي حامل داده، دوربين عكاسي و هرنوع حافظه جانبي را همراه خود ببريد و از جا گذاشتن آنها در هتلها و سوئيت ها خودداري كنيد.

9. از كارت هاي اعتباري و اطلاعات حساب بانكي خود به خوبي مراقبت كنيد. حين خريد، كارت اعتباري را خودتان در دستگاه POS بكشيد و رمز را نيز خودتان وارد كنيد.

10. دراين ايام حتما دقت کنيد روي عابربانک تجهيزات مشکوک و اضافي نصب نشده باشد.

11. درهنگام پرداخت از طريق سامانه پرداخت فروشگاهي حتما از فروشنده بخواهيد که دستگاه را در نزديکي شما قرار دهد تا خود بتوانيد رمز بانکي را وارد کنيد.

12. پس از خريد از طريق دستگاه کارت خوان حتما برگه رسيد مشتري را از فروشنده بگيريد.

13. به دليل خريدهاي نوروزي و شلوغي اماکن عمومي در هنگام خريدها از تلفن همراه خود در اين مکانها استفاده نکنيد و از قراردادن عکس هاي خانوادگي، شماره حساب ها و رمزهاي بانکي بر روي تلفن همراه خودداري کنيد تا در صورت سرقت گوشي همراه، اين اطلاعات باعث سوءاستفاده هاي بعدي نباشد.

14. همچنين با قراردادن رمز پين گوشي در هنگام روشن کردن آن و همچنين رمزگذاري برروي فايل هاي خود در تلفن همراه،مانع از دستيابي افراد سودجو به آنها شويد.