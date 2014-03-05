تونی کروس نباید بایرن مونیخ را ترک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تونی کروس هافبک ملی پوش بایرن مونیخ که قراردادش در سال 2015 با این تیم به اتمام می‌رسد، اکنون بر سر دستمزد خود برای تمدید قرار با سران باواریایی به مشکل خورده و این در حالی است که پیشنهادهای خوبی از تیم‌های بزرگ اروپایی دریافت کرده است.

با این حال یوپ هاینکس سرمربی 68 ساله‌ی که فصل گذشته بایرن را به سه گانه تاریخی رساند، معتقد است کروس می‌تواند به بهترین بازیکن تیم پپ گواردیولا تبدیل شود و به همین خاطر باید در بایرن بماند.

هاینکس در گفتگو با کیکر گفت: او نباید بایرن را ترک کند حتی به مقصد رئال مادرید یا بارسلونا. او می‌تواند همه جام‌ها را این تیم بایرن در 4 سال آینده کسب کند و به همین خاطر باید در بایرن بماند و رهبر این تیم شود.