به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، جان کری وزیر خارجه آمریکا در اوج کشمکش اوکراین و روسیه بر سر منطقه کریمه امروز وارد کی یف پایتخت این کشور شد.

در این گزارش هدف از دیدار جان کری در این مقطع زمانی حساس اعلام همبستگی آمریکا با رهبران جدید کی یف خوانده شده است.

روز گذشته جان کری قبل از پرواز به اوکراین نشستی 2 ساعته با باراک اباما رئیس جمهور آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع و دیگران مسئولان امنیتی این کشور داشت تا بحران در اوکراین را بررسی کنند.

جان کری از کمک مالی 1 میلیارد دلاری آمریکا به دولت جدید اوکراین خبر داد.

وی در این سفر قرار است با رئیس جمهور و نخست وزیر و رهبران پارلمان اوکراین دیدار کند.