  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

ورود جان کری به کی‌یف/ کری: به دولت جدید اوکراین یک میلیارد دلار کمک می‌کنیم

ورود جان کری به کی‌یف/ کری: به دولت جدید اوکراین یک میلیارد دلار کمک می‌کنیم

وزیر خارجه آمریکا برای اعلام همبستگی با دولت موقت اوکراین وارد کی یف پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، جان کری وزیر خارجه آمریکا در اوج کشمکش اوکراین و روسیه بر سر منطقه کریمه امروز وارد کی یف پایتخت این کشور شد.

در این گزارش هدف از دیدار جان کری در این مقطع زمانی حساس اعلام همبستگی آمریکا با رهبران جدید کی یف خوانده شده است.

روز گذشته جان کری قبل از پرواز به اوکراین نشستی 2 ساعته با باراک اباما رئیس جمهور آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع و دیگران مسئولان امنیتی این کشور داشت تا بحران در اوکراین را بررسی کنند.

جان کری از کمک مالی 1 میلیارد دلاری آمریکا به دولت جدید اوکراین خبر داد.

وی در این سفر قرار است با رئیس جمهور و نخست وزیر و رهبران پارلمان اوکراین دیدار کند.

 

کد مطلب 2249352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها