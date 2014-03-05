آمادگی آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارش خود می نویسد: اگر روسیه اقدامات خود در خصوص اوکراین را پایان نداده و نظامیان روسی از شبه جزیره کریمه خارج نشوند آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم هایی را در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک علیه مسکو اعمال خواهند کرد.

در همین رابطه قرار است فردا پنجشنبه رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا نشستی فوق العاده در خصوص اوضاع اوکراین و همچنین تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم علیه روسیه برگزار کنند.

از سوی دیگر "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا که به اوکراین سفر کرده در اظهاراتی اعلام کرد: شریکان ما هیچ چاره ای ندارند به جز اینکه در این راه (اقدام در خصوص اوکراین) به آمریکا ملحق شوند.

در روزهای گذشته کشورهای غربی بارها در خصوص اعمال تحریم علیه روسیه هشدار داده بودند. در همین رابطه شب گذشته دیداری میان "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در مادرید با یکدیگر دیدار کردند.

علاوه بر این موضوع روز دوشنبه نیز وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستی خواستار توقف مذاکرات بروکسل با روسیه شده بودند.