به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدی عصر سهشنبه در نشست مسئولان استان بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه بخش فرودگاهی بوشهر اظهار داشت: تجهیز فرودگاه بوشهر در بهبود وضعیت پرواز و افزایش ایمنی پروازها نقش بسیار مهمی دارد.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین تجهیزات که لازم است در فرودگاههای بوشهر مستقر شود، سامانه هدایت نشست و برخاست هواپیما در هر شرائط جوی است که امیدواریم به زودی شاهد استقرار ان باشیم.
نصب سیستم کمک ناوبری ایالاس در فرودگاه بوشهر
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر تاکید کرد: نشست مقدماتی نصب سیستم کمک ناوبری ایالاس در فرودگاه بوشهر به سامانه کمک ناوبری با حضور مسئولانی چون مدیرکل ستادی فرودگاههای کشور، معاون عملیات هوانوردی و مدیرکل ارتباطات ناوبری برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای انجام تشریفات قانونی برای ترخیص سامانه کمک نابری ای ال اس در حال انجام است، افزود: سامانه مکور خریداری شده است و در حال انجام تشریفات برای ترخیص آن هستیم.
محمدی به بهبود وضعیت تجهیزات امداد و نجات هوایی در فرودگاه بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: 60 میلیارد ریال برای خرید سیستم کمک ناوبری ایالاس فرودگاه بوشهر سرمایهگذاری شده است.
راهاندازی تجهیزات سوئیچینگ برج کنترل پرواز و واحد تقرب پرواز
وی با اشاره به راهاندازی پنج پروژه در فرودگاه بوشهر با سرمایهگذاری 100 میلیارد ریال، اضافه کرد: خودروهای امداد و نجات و آتش نشانی، تجهیزات سوئیچینگ برج کنترل پرواز و واحد تقرب پرواز، سالن ورزشی ایمنی زمینی و بازسازی پستهای فنی و برق فرودگاه بوشهر از جمله این پروژهها است.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر ادامه داد: جایگاه فرودگاه بوشهر با استقرار سه دستگاه خودرو امداد و نجات و آتش نشانی به بالاترین استاندارد فرودگاههای جهان رسیده است.
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