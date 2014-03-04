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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۵۷

محمدی عنوان کرد:

راه‌اندازی پنج پروژه در فرودگاه بوشهر با سرمایه‌گذاری 100 میلیارد ریال

راه‌اندازی پنج پروژه در فرودگاه بوشهر با سرمایه‌گذاری 100 میلیارد ریال

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر گفت: پنج پروژه در فرودگاه بوشهر با سرمایه‌گذاری 100 میلیارد ریال راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدی عصر سه‌شنبه در نشست مسئولان استان بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه بخش فرودگاهی بوشهر اظهار داشت: تجهیز فرودگاه بوشهر در بهبود وضعیت پرواز و افزایش ایمنی پروازها نقش بسیار مهمی دارد.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین تجهیزات که لازم است در فرودگاه‌های بوشهر مستقر شود، سامانه هدایت نشست و برخاست هواپیما در هر شرائط جوی است که امیدواریم به زودی شاهد استقرار ان باشیم.

نصب سیستم کمک ناوبری ای‌ال‌اس در فرودگاه بوشهر

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر تاکید کرد: نشست مقدماتی نصب سیستم کمک ناوبری ای‌ال‌اس در فرودگاه بوشهر به سامانه کمک ناوبری با حضور مسئولانی چون مدیرکل ستادی فرودگاه‌های کشور، معاون عملیات هوانوردی و مدیرکل ارتباطات ناوبری برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای انجام تشریفات قانونی برای ترخیص سامانه کمک نابری ای ال اس در حال انجام است، افزود: سامانه مکور خریداری شده است و در حال انجام تشریفات برای ترخیص آن هستیم.

محمدی به بهبود وضعیت تجهیزات امداد و نجات هوایی در فرودگاه بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: 60 میلیارد ریال برای خرید سیستم کمک ناوبری ای‌ال‌اس فرودگاه بوشهر سرمایه‌گذاری شده است.

راه‌اندازی تجهیزات سوئیچینگ برج کنترل پرواز و واحد تقرب پرواز

وی با اشاره به راه‌اندازی پنج پروژه در فرودگاه بوشهر با سرمایه‌گذاری 100 میلیارد ریال، اضافه کرد: خودروهای امداد و نجات و آتش نشانی، تجهیزات سوئیچینگ برج کنترل پرواز و واحد تقرب پرواز، سالن ورزشی ایمنی زمینی و بازسازی پست‌های فنی و برق فرودگاه بوشهر از جمله این پروژه‌ها است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر ادامه داد: جایگاه فرودگاه بوشهر با استقرار سه دستگاه خودرو امداد و نجات و آتش نشانی به بالاترین استاندارد فرودگاه‌های جهان رسیده است.
 

کد مطلب 2249452

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