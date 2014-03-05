مخالفت وزیر خزانه داری آمریکا با درخواست آیپک برای افزایش فشارها بر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جک لیو" شب گذشته در سخنرانی خود در مجمع سالانه آیپک، ضمن دفاع از مذاکرات کشورهای 1+5 با ایران،با افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی مخالفت کرد.

وزیر خزانه داری آمریکا، با تاکید بر رویه دولت واشنگتن در مورد ایران، با رد درخواستهای سران آیپک برای تشدید تحریم ها علیه ایران، گفت: کاهشی که در تحریم های ایران ایجاد شده، به معنی فروپاشی نظام کلی تحریم ها نیست.

به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران همچنان باقی است چرا که بخش عمده تحریم ها تغییر نکرده و ایران قادر نیست زیان وارده شده را به زودی جبران کند.

"جان مک کین" از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا و رقیب "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی نیز با سخنرانی در آیپک سیاستهای خارجی دولت اوباما، از جمله در ارتباط با ایران و روسیه را مورد انتقاد شدید قرار داد.

او از خواسته این لابی صهیونیستی برای تقویت تحریم ها علیه ایران به جای کاهش تحریم ها، پشتیبانی کرد.

سران آیپک در روزهای گذشته در نامه ای خطاب به اوباما نوشته بودند : تحریم ها باعث آمدن ایران به میز مذاکرات شده و لذا، نباید تحریم ها کاهش یابد.

در این نامه سه درخواست مطرح شده بود: توقف کامل غنی سازی اورانیوم ایران، برچیدن سایت هسته ای فوردو و برچیده شدن راکتور آب سنگین اراک.

طی روزهای گذشته جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در آیپک سخنرانی کرده بود که وی نیز از سیاست فعلی کاخ سفید در قبال ایران حمایت کرده بود. قرار است "بنیایمین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی که هم اکنون در واشنگتن به سر می برد نیز در آیپک به ایراد سخنرانی بپردازد.