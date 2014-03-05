سرهنگ علیرضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد خورویی با عابر پیاده، شب گذشته در ابتدای روستای سیاتلو منجر به فوت یکی از اهالی این روستا شد و خودرو نیز بلافاصله از صحنه تصادف متواری شده است.

وی ادامه داد: این عابر به عنوان سرایدار در باغ کنار جاده اصلی سکونت داشته است، یکی از دلایل این تصادفات بی توجهی رانندگان به مقررات راهنمایی و رانندگی است .

سرهنگ قدمی اظهار داشت: برای جلوگیری از اینگونه حوادث ناگوار عابرین پیاده باید هنگام عبور از بزرگراهها باید طوری برنامه ریزی کنند تا از محلی که پل هوایی احداث شده، تردد نمایند و با شتاب و سرعت از عرض جاده عبور نکنند تا ما شاهد چنین حوادثی نباشیم.

20 درصد تلفات جاده ای گلستان عابران هستند

وی با بیان اینکه سالانه 20 درصد از تلفات جاده های استان عابران هستند، افزود: ایجاد پل های هوایی، خط کشی جاده و روشنایی در بخش هایی از مسیر که فاقد نور است در کاهش این حواث بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی فرهنگ سازی در بخش راهنمایی و رانندگی برای عابر و رانندگان را در کاهش این حوادث مهم دانست.

فرمانده پلیس راه استان گلستان دربیان فعالیت های پلیس راه در بحث فرهنگ سازی گفت: رسانه های گروهی در در بحث فرهنگ سازی فعالیت می کنند و از طرفی کلاس های آموزشی پلیس راه استان در قالب همایش و کارگاههای آموزشی در هر یک از شهرستان ها برگزار میکند.

وی ادامه داد: پلیس راه استان به اتفاق سازمان حمل و نقل پایانه ها همایش های متعددی را در این زمینه با حضور عابرین و موتور سواران برگزار می کند و در پایان این همایش ها نیز بروشور و کتابچه های آموزشی و کلاه ایمنی رایگان به موتور سواران اهدا می شود.

سرهنگ قدمی در خاتمه یادآور شد: پوشش و برطرف کردن نقاط حادثه خیز و افزایش ضریب ایمنی خودرو ها در کاهش وقوع حوداث جاده ای تاثیر به سزایی خواهد داشت.