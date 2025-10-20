سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، ۱۶ درصد از تصادفات منجر به فوت در محورهای برونشهری استان مازندران مربوط به عابران پیاده است و این موضوع زنگ خطری جدی در حوزه ایمنی ترافیک به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این حوادث در زمان شب و در نقاط فاقد روشنایی کافی رخ میدهد، افزود: متأسفانه بسیاری از عابران بدون توجه به خطرات، از محلهای غیرمجاز اقدام به عبور از عرض جاده میکنند یا از لباسهای تیره و فاقد علائم هشداردهنده استفاده میکنند که همین مسئله موجب کاهش دید رانندگان و بروز حوادث ناگوار میشود.
سرهنگ عبادی با تأکید بر لزوم رعایت توصیههای ایمنی گفت: عابران پیاده باید فقط از پل عابر یا گذرگاههای مشخصشده برای عبور از جاده استفاده کنند.
ویگفت: در ساعات شب، پوشیدن لباسهای روشن یا دارای نوار بازتابنده نور الزامی است و رانندگان نیز باید در مناطق مسکونی، حاشیه شهرها و مسیرهایی که احتمال حضور عابر وجود دارد، با سرعت مطمئنه و دقت بالا حرکت کنند.
رئیس پلیس راه مازندران در پایان خاطرنشان کرد: کاهش تلفات جادهای نیازمند همکاری متقابل رانندگان و عابران است. با رعایت مقررات و دقت در تردد، میتوان از وقوع بسیاری از حوادث دلخراش جلوگیری کرد.
نظر شما