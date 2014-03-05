ساخت اولین درمانگاه شبانه روزی پرستاران کشور در البرز/ قانون ارتقا بهره وری در مراکز درمانی اجرا می شود

حمید رضا احمدی در حاشیه برگزاری جشن روز پرستار که پیش از ظهر چهارشنبه در کانون امام علی(ع) برگزار شد در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: مجوزهای اولیه این امر اخذ شده و سرمایه گذاری اولیه آن توسط پرستاران البرز به ارزش 20 میلیارد ریال انجام خواهد شد.

وی با باین اینکه درمانگاه به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد و علاوه بر اشتغال پرستاران درآمد زایی نیز برای این قشر به دنبال دارد، افزود: دو مکان برای احداث این درمانگاه در مناطق کوی کارمندان شمالی و شاهین ویلا در نظر گرفته شده است که امید می رود هر دو منطقه شاهد احداث این درمانگاه باشد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان البرز در ادامه به کمبود نیروی پرستاری در استان البرز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه هزار پرستار در البرز فعالیت دارند و برای رسیدن به سطح استاندارد خدمات پرستاری البرز تعداد نیروها باید به 9 هزار نفر افزایش یابد.

احمدی همچنین از اجرای قانون ارتقا بهره وری در تمامی مراکز دولتی،‌ خصوصی و مرکز فوریت های پزشکی خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه این قانون به صورت ناقص فقط در مراکز دولتی اجرا می شد اما از سال آینده در تمامی مراکز دولتی، خصوصی و فوریت های پزشکی اجرا خواهد شد.

وی به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه پرستاری اشاره و تصریح کرد: اقداماتی در حال انجام است تا تمامی فارع التحصیلان رشته پرستاری با بازآموزی دوره ها و به روز رسانی مباحث علمی خود بتوانند خدمات مطلوب و با کیفیت تری را به بیماران ارائه دهند و در پایان این دوره ها به پرستاران پروانه کار اعطا خواهد شد.