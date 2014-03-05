گزارش وزیر اقتصاد به خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، علي طيب نيا با حضور در شانزدهمين نشست سالانه مجلس خبرگان رهبري گزارشي از وضعيت عمومي اقتصاد كشور ارائه مي كند.

وزير اقتصاد با حضور در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در حال ارائه گزارشي از وضعيت عمومي و شاخص هاي كلان اقتصادي كشور است. وي همچنين گزارشي از اقدامات وزارت اقتصاد در دستيابي به اقتصاد مقاومتي و ايجاد يک برنامه راهبردي براساس 7 اولويت كه مهم ترين آنها بحث انضباط مالي و شفافيت مالي و اداري در سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به آن تاكيد شده، ارائه مي نمايد.

گفتنی است، علي طيب نيا با دعوت آيت اله محمد يزدي رئيس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري در اين نشست حضور يافته است.