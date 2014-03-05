نشستن مداوم كودكان پاي رايانه موجب اختلالات روانی در آنها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلي خوارزمي بعد از ظهر چهارشنبه در سومين همايش سراسري تغذيه، رشد و تكامل نوزادان و كودكان با بيان اهميت ساعات اوليه زندگي افزود:‌ مسئولين امر و متخصصان كودكان بايد با اطلاع رساني به موقع در جهت سلامت تكاملي كودكان مؤثرتر عمل كنند چرا که كودكان آسيب پذيرترين مخلوقات الهي هستند كه سرمايه گذاري بر آنان بسيار ثمربخش است.

اين متخصص كودكان با اشاره به اينكه تغذيه يكي از مهمترين عوامل رشد كودكان است ادامه داد:‌ پيشرفت كشورها به فهم، درك و خردمندي ناشي از سلامت جسم و روح فرزندان هر كشور است.

خوارزمي با بيان اينكه روانشناسان و متخصصان كودكان بايد با يكديگر تعامل داشته باشند گفت:‌ بسياري از مشكلات كودكان ناشي از مسائل رواني به وجود آمده براي آنان است.

بازي با كودكان بهترين راه شناخت آنان است

وي با اشاره به اهميت بازي كودكان در رشد و تكامل فيزيكي و عقلاني آنان افزود:‌ بازي با كودكان بهترين راه براي شناخت آنان است.

اين استاد پيشكسوت گروه كودكان با بيان جملاتي از افلاطون در رابطه با كودكان گفت: يك ساعت بازي با كودكان مثل يك سال همنشيني با آنان است.

خوارزمي با اشاره به مضرات بازي هاي رايانه اي در كودكان افزود:‌ بي تحركي كودكان نشستن مداوم آنان پاي رايانه غير از ايجاد اختلالات رواني باعث اضافه وزن و چاقي در آنان مي شود.

اين استاد دانشگاه پزشكي مشهد با بيان اينكه جمعيت ايران تا پايان دي ماه به 77ميليون و 600 هزار نفر رسيده است اعلام كرد:‌ در سال جاري با سه در صد افزايش جمعيت روبرو بوديم.

وي با اشاره به اينكه در هر روز چهار هزار و 229 نفر در ايران متولد مي شوند گفت:‌ اين افزايش دو و نيم درصدي اهميت تغذيه كودكان كه آينده سازان اين كشور هستند را به ما ياد آوري مي كند.

مراقبت و تغذيه مطلوب در دوران بارداري مؤثرترين عامل رشد كودكان

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سومين همايش سراسري تغذيه، رشد و تكامل نوزادان و كودكان گفت:‌ رشد و تكامل كودكان از دوران جنيني آغاز مي شود و مراقبت و تغذيه مطلوب در دوران بارداري مؤثرترين عامل بر آن استحميد رضا بهرامي با اشاره به اينكه رويكرد دولتهاي جهان در مورد سلامت كودكان مراحل مختلف را طي مي كند ادامه داد:‌ دغدغه دولتها در گذشته درمان بيماريهاي واگير و امروزه كنترل بيماري هاي غيرواگير است.

بهرامي در اين همايش دو روزه با بيان اينكه هدف بهداشت و درمان كشور درامان نگه داشتن كودكان از مشكلات خاص است گفت:‌ سيستم هاي پزشكي و درماني كشور به غير از بقاي فيزيكي كودكان بايد به دنبال بهبود تكاملي آنان نيز باشند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اشاره به اينكه سلامت كودكان داراي يك سير منطقي است افزود:‌ اين مراحل شامل بقا، رشد و تكامل آنان است.

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان اينكه در كشور ما برنامه هايي در زمينه كاهش ميزان مرگ و مير و ارتقاي سطح سلامت كودكان اجرا شده است گفت:‌ بايد به شاخص هاي تكامل و ارتقاي رشد كودكان نيز بيش از بيش توجه داشت.

روند كاهش مرگ و مير كودكان زير پنج سال از سال 84

اين متخصص طب سوزني با اشاره به روند كاهش مرگ و مير كودكان زير پنج سال در جمهوري اسلامي ايران افزود: اين موفقيت از سال 84 براي كشور ما به دست آمد.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با مقايسه ميزان مرگ و مير كودكان زير يك و پنج سال گفت:‌ در اين مورد نيز كاهش مشهودي وجود دارد كه حاصل زحمات سيستم نظام سلامت كودكان در ايران است.

وي با اشاره به اينكه سيستم سلامت كودكان در ايران در سال هاي 74، 77 و 79 وضعيت مناسبي داشته است افزود:‌ يكي از دلايل مهم آن تغذيه كودكان با شير مادر بوده است.

شاهد افت تغذيه كودكان با شير مادر در يك سالگي هستیم

بهرامي با بيان اينكه در يك سالگي شاهد افت تغذيه كودكان با شير مادر هستيم ادامه داد:‌ با وجود توجه خانواده ها به موضوع واكسيناسيون، سوء تغذيه كودكان در اين دوران مشكلات عديده اي را براي آنان ايجاد مي كند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اشاره به اهميت برنامه هاي دولت در جهت جذب مادران به امر شيردهي گفت:‌ آمارها نشان مي دهد از سال 88 تا 91 روند مثبت تري در اين زمينه به وجود آمده است.

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان اينكه در سال جاري 31 دوره آموزشي در جهت سلامت كودكان در استان برگزار شد افزود:‌ طبق آمار به دست آمده 228 كودك مشكل دار در اين جامعه آماري شناسايي شدند.

بهرامي با مقايسه وضعيت تكاملي كودكان خراسان رضوي با برخي از كشورها گفت:‌ اين وضعيت در حيطه شمارشي، جسماني و اجتماعي روند بهبودي مناسبي را نشان مي دهد.