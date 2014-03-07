ارتقای ظرفیت اینترنت با "تدبیر" و "امید" / پهنای باند 10 برابر می شود

محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای پروژه های تدبیر و امید را در 3 فاز با هدف ارتقای ظرفیت اینترنت کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه – سال 94 – عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه های بزرگ ملی زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی اجرایی می شود.

"امید" و توسعه پهنای باند اینترنت به 4 ترابیت در ثانیه

وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح ها گفت: پروژه تدبیر در لایه انتقال – ترنسمیشن- و پروژه امید در لایه آی پی – IP – برای انتقال اطلاعات تعریف شده به این معنی که با اجرای پروژه امید که در 3 فاز تعریف شده است توسعه پهنای باند اینترنت بین الملل به 4 ترابیت در ثانیه و توسعه شبکه IP داخل کشور با ظرفیتی بالغ بر 20 ترابیت برثانیه در دستور کار قرار گرفته است.

خسروی با بیان اینکه در این پروژه ظرفیت پهنای باند اینترنت تا پایان سال آینده 10 برابر و تا پایان برنامه پنجم 37 برابر می شود گفت: هم اکنون پهنای باند اینترنت کشور حدود 150 گیگابیت برثانیه است که در " امید 1 " تا پایان سال آینده این ظرفیت 10 برابر ارتقا می یابد و به هزار و 100 گیگابیت برثانیه – یک ترابیت – می رسد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات با بیان اینکه توسعه ظرفیت شبکه اینترنت در 3 فاز انجام می گیرد ادامه داد: تا پایان برنامه پنجم توسعه و با اجرای پروژه "امید 3" ظرفیت شبکه اینترنت بین الملل به 4 ترابیت خواهد رسید.

"تدبیر" و افزایش 9 برابری ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت کشور

خسروی با اشاره به وجود 54 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور که تا پایان برنامه پنجم توسعه به 67 هزار کیلومتر می رسد اظهار داشت: اجرای پروژه‌های تدبیر یک و دو نیز با هدف توسعه شبکه انتقال در دستور کار قرار دارد که ظرفیت شبکه انتقال در دو فاز با رشد 9 برابری از 450 هزار لینک E1 به 4 میلیون لینک E1 افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت این پروژه ها را در راستای اهداف بلند مدت توسعه ارتباطات کشور و به منظور فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک برشمرد و تصریح کرد: بستر فیزیکی این شبکه بر پایه فیبرنوری و گستردگی آن در سراسر کشور است و به دلیل حجم زیاد پهنای باند ارتباطات این پروژه، استفاده از مدرن‌ترین و به روزترین فناوری‌‌های مرتبط با شبکه انتقال، در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در پروژه تدبیر استفاده از کنسرسیوم‌های متشکل از پیمانکاران داخلی فعال حوزه ارتباطات، شرکت‌های دارای سابقه تولیدی، تحقیقی و با توان مالی متناسب با حجم این پروژه مورد توجه قرار می گیرد ادامه داد: انتقال دانش فنی فناوری‌های جدید این حوزه به کشور از جمله اهداف این پروژه است.



