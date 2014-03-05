بچه نیستم در کار سرمربی پرسپولیس دخالت کنم/ قهرمان هم نشدیم ایراد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین پس از عقد قرارداد سه جانبه و پروژه اقتصادی که عصر امروز چهارشنبه برای باشگاه پرسپولیس انجام داد در مورد اینکه آیا مدیریت کردن سخت است گفت: اوایل سخت بود اما کم کم شرایط بهتر شد هر چند مشکلات مالی ما را اذیت کرده است.

وی در مورد اینکه آیا همه با شما می سازند اظهار کرد: چرا نسازند. همه مشکلات را می دانند. پس باید دست به دست هم داد تا مشکلات را بر طرف کنیم. البته این قرارداد 60 تا 70 درصد مشکلاتمان را برطرف می کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه چقدر "پرسپولیس" را دوست دارید تصریح کرد: نمی توانم بگویم چقدر زیرا مال خودم است از بچگی و یا بهتر بگویم از اولین بازی پرسپولیس در این تیم بودم و تا به امروز مانند جانم آن را دوست دارم چه باشم و چه نباشم با پیروزی‌هایش خوشحال و با شکست‌هایش ناراحت می شوم.

پروین در پاسخ به این سوال که آیا مدیرعاملی پرسپولیس را بلافاصله پس از دریافت پیشنهاد قبول کرده اید تاکید کرد: رویانیان 6 تا 7 مرتبه استعفا داد و تا آنجا که توانستیم اجازه ندادیم او برود اما شکست تیم در تبریز و فشارهایی که رویش وجود داشت استعفا داد و بعد از 3 تا 4 جلسه این مسئولیت را انداختند گردن ما.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه مطمئن است که پرسپولیس در این فصل قهرمان می شود گفت: فکر می کنم پرسپولیس قهرمان می شود. البته سه بازی ما سخت است زیرا باید برابر تیمهای ته جدولی به میدان برویم که برای سقوط نکردن می جنگند. داماش، راه‌آهن و استقلال صنعتی همه حریفان سختی هستند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس اینکه آیا تاکنون توصیه ای را به کادر فنی کرده است یاد آور شد: من حرص می خورم اما توصیه نمی کنم تا به امروز هم زنگی به علی دایی در مورد مسائل فنی نزده ام. من بچه نیستم که در مسایل فنی دخالت کنم حتی به حاج رضایی هم این گلایه کردم که چرا در زمان حمید استیلی در مباحث فنی دخالت می کرد.

وی صحتهایش را این گونه ادامه داد: حتی اگر تیم هم ببازد من دخالتی نمی کنم زیرا مسئولیت نتایج تیم با سرمربی است و باخت‌ها هم گردن خودش است.

پروین در مورد تغییرات در کادر فنی پرسپولیس هم این گونه اظهار نظر کرد: مربی باید از اول فصل و تا آخر فصل بماند و کارش را تمام کند من نمی دانم چرا بعضی از مدیران بعد از 8 تا 7 هفته مربی خود را عوض می کنند. در فوتبال این حرفها وجود ندارد مربی کار خودش را انجام می دهد اما این بازیکنان هستند که باید در زمین بدوند بعضی وقتها نفرات تیم تلاش می کنند و تیم می برد اما بعضی روزها قابلیتهای خود را نشان نداده و تیم می بازد.

وی در مورد بالا رفتن هزینه جذب بازیکنان این گونه واکنش نشان داد: کل هزینه های فوتبال بالا رفته است و خیلی سنگین شده. البته آن طور که من می دانم بیشترین هزینه را اول سپاهان، بعد تراکتور سازی و سپس استقلال و پرسپولیس انجام دادند و مطمئنا هزینه های ما نجومی تر از آنها نیست.

پروین در پاسخ به این سوال که دلیل اعتصاب بازیکنان چه بود یادآور شد: در آن مقطع شرایط مدیرعامل مشخص نبود. پولی وجود نداشت و بازیکنان نمی دانستند طرف حسابشان کیست من هم 5 روز می شد که به پرسپولیس آمده بودم چکار می توانستم بکنم. رفتم سر زمین و مبلغی به همه دادم وقتی پول نیست من چه پولی به آنها بدهم. البته بازیکنان چنین تصمیم گرفته بودند و فرد دیگری در آن دخالت نداشت.

وی در مورد اینکه چه زمانی واقعیت‌های فوتبال را خواهد گفت تصریح کرد: من به عادل فردوسی پور گفتم به شرطی واقعیت ها را می گویم که سه ساعت در برنامه اش به من وقت دهد هیچ چیز دیگری نشان ندهد تا من بسیاری از مسائل را بگویم البته سه ساعت کم است 10 ساعت نیاز دارم که حرفهای فوتبال را بگویم.

در ادامه سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد رابطه اش با علی دایی و اینکه این رابطه خوب است یا بد این گونه واکنش نشان داد: رابطه ام با دایی زیاد بد نیست. چرا خوب نباشد دایی عضو تیم خودمان است. من با او در دفتر خادم هم جلسه ای داشتم اما مسائل را طور دیگری بیان کردند که صحت هم نداشت.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: در آن جلسه با آقای خادم گفتم بدهی قبلی پرسپولیس هر چقدر که هست باشد الان مشکل بازیکنان را چطور حل کنیم سه بازی مهم داریم که باید در آنها نتیجه بگیریم دایی هم جزو ماست که در زمین فعالیت می کند و ما هم در بیرون از زمین وظایف خود را انجام دهیم.

وی در مورد اظهارنظرهایی که علی دایی در مدیریت او انجام داده است تصریح کرد: این نظر شخصی اش بوده. هر کسی می تواند نظر شخصی اش را بیان کند. اما هدف ما قهرمانی است و از شما هم می خواهم که از مسائل حاشیه ای سوال نپرسید.

پروین ادامه داد: ما در آخرهای کار هستیم و تمام تلاشمان را انجام می دهیم که برای تیم پول تهیه کنیم و مشکلات را برطرف کنیم و بدهی‌های بازیکنان را پرداخت کنیم به دنبال بدهی‌های قبلی هم نمی رویم ما باید مشکلات را حل کنیم تا نتیجه بگیریم.

وی بار دیگر به این نکته اشاره کرد که دایی مقصر اعتصاب نبود و بازیکنان مشکل مالی داشتند، در مورد پولهایی که بسیاری که به فوتبالیست‌ها می دهند این گونه اظهار نظر کرد: رفقای من پولدار باشند کیف می کنم و هرگز نمی گویم که چرا آنها پول دارند قطعا هم بازیکنان چکهایی را که از باشگاه دریافت کرده بودند را خرج خرید خانه، ماشین و یا مسائل دیگر کرده بودند و به همین خاطر وقتی چک آنها پاس نشده بود ناراحت شده بودند. مثلا ماشین‌های پرسپولیسی‌ها که برایش سند نزدند و وقتی آنها را توقیف کرده بودند ناراحت شده بودند.

" آیا هنوز اطراف شما را رفقایتان می گیرند؟" پروین به این سوال این گونه جواب داد: دوست‌هایم به باشگاه نمی آیند زیرا در نزدیکی باشگاه دفتری دارم که همگی در آنجا جمع می شوند در حال حاضر آقایان منتقمی و پازوکی از صبح تا شب پاسخگوی مشکلات هستند تا بتوانیم در لیگ قهرمان بشویم اگر هم نشدیم اشکالی ندارد زیرا فوتبال است و کاری نمی‌توان کرد. اما تلاشمان را می کنیم که به آسیا برویم.

وی در مورد اینکه فصل آینده باز هم به سراغ بازیکنان میلیاردی خواهد رفت گفت: اگر وضع مالی‌مان هم خوب شود دنبال بازیکنانی می رویم که جوان و خوب باشند من در پی بازیکنان گران نیستم. اگر ما تیمهای پایه قدرتمند داشته باشیم از نفرات تیم امیدمان بازیکن می گیریم چه نیازی داریم رقم‌های میلیاردی برای جذب بازیکنان تیم‌های دیگر بدهیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مور اینکه بالاخره خودش باشگاه را می خرد یا به کمک دیگران گفت: من که نمی توانم، منظور هم از من گفتن پیشکسوتان هستند زیرا پرسپولیس مال آنها و هواداران است من گفتم اگر رقمی که اعلام می شود منطقی بوده و در توانمان باشد خودمان آن را می خریم یعنی من به همراه رئیس موسسه قرض الحسنه رسالت و پیشکسوتان.

وی اضافه کرد: اگر قسمت‌مان شد و باشگاه را به ما فروختند 20 درصد سهام آن برای پیشکسوتان، 20 درصد دیگر آن برای هواداران و ما بقی به صورتی که منطقی است بین بانک، شرکت فولاد و یا دیگر خریداران تقسیم خواهد شد. این تیم مالی مردم است و امیدوارم قسمت ما شود که بتوانیم آن را مردمی تر کنیم.

پروین در پایان در مورد اینکه آیا فصل آینده محمد (پسرش) را به پرسپولیس می آورد گفت: محمد از فوتبال زده شده است هر چند الان بازیهای خوبی را انجام می دهد اما شاید دنبال کارهای اقتصادی برود.