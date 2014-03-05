به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه معرفی اسپانسر جدید باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق درباره قرارداد با این اسپانسر و مبلغی که به پرسپولیس می‌رسد، اظهار کرد: نمی‌دانم چقدر به پرسپولیس می‌رسد ولی هواداران هرچه بیشتر پول بریزند، مبلغ بیشتری به باشگاه می‌رسد.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا این قرارداد با قراردادهای قبلی محمد رویانیان تداخل ندارد"؟ گفت: ما با اسپانسر پیراهن تا پایان این فصل قرارداد داریم. اسپانسر جدید هم که امروز قراردادش را امضا کردیم برای فصل آینده است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت اسپانسر جدید در صورت خصوصی سازی این باشگاه، تصریح کرد: اگر قرار باشد باشگاه به بخش خصوصی واگذار شود، از مدیرعامل بانک قرض الحسنه می‌خواهم تا با ما همکاری کند. پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس و من قصد داریم باشگاه را بخریم.

پروین در ادامه خاطرنشان کرد: البته خرید باشگاه توسط من و پیشکسوتان به میزان مبلغ تعیین شده بستگی دارد. قرار شد آن مبلغ را با میزان بدهی‌ها اعلام کنند ولی هنوز چیزی مشخص نیست.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مربیگری در فوتبال سخت‌تر است یا مدیریت، گفت: به نظرم مربیگری دشوارتر است. البته مدیرعامل ممکن است در صورت نبود منابع مالی به مشکل بخورد ولی اگر می‌خواهید کسی را نفرین کنید، بگویید که ان شاءالله مربی شود! بخصوص در تیم‌های پرطرفدار که نمی‌توان بعد از باخت 48 ساعت از خانه بیرون آمد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین در خصوص اینکه اسپانسر جدید چند درصد مشکلات مالی را حل خواهد کرد، تاکید کرد: این قرارداد نصف مشکلات ما را حل می‌کند. قرارداد ما با اسپانسر جدید سه ساله و قابل تمدید است. من از این قرارداد راضی‌ام چون خیلی از مشکلات را حل می‌کند.

پروین افزود: من از وزیر ورزش و جوانان و مسئولان وزارت‌های مرتبط تشکر می‌کنم و خوشحالم که هیات دولت تصمیم به خصوصی سازی گرفته است. از این خبر خوشحالم. امیدوارم پرسپولیس همانطور که می‌گویند برای مردم است، برای مردم شود.

وی در پایان درباره وضعیت کادر فنی باشگاه پرسپولیس برای فصل آینده هم گفت: سه بازی دیگر در لیگ باقی مانده است. هدف ما حمایت از کادر فنی است. با قهرمانی تیم در لیگ همه مشکلات حل می‌شود.