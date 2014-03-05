قرارداد سه جانبه باشگاه پرسپولیس بسته شد/ صدور اولین کارت برای عابدزاده

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد سه جانبه همکاری باشگاه پرسپولیس با بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت صنایع فولاد کرمان با حضور علی پروین و سایر اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از جمله جمشیدی، نامی، منتقمی و اکبری بسته شد. در این مراسم تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس از جمله حمید درخشان، احمدرضا عابدزاده، طاووسی و جاسمیان هم حضور داشتند.

طبق این قرارداد هر هوادار پرسپولیس با 25 هزار تومان صاحب یک کارت می‌شود. قرار است این مبلغ در شرکت فولاد به کار گرفته شود و سود این پول به حساب باشگاه پرسپولیس واریز گردد.

اهداف امضای این قرارداد حمایت از کار قرض الحسنه، حمایت از هوادار و ترویج فرهنگ اشتغالزایی عنوان شده است.

احمدرضا عابدزاده اولین پرسپولیسی بود که این کارت را دریافت کرد.

در نشست عقد قرارداد سه جانبه باشگاه پرسپولیس با بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت صنایع فولاد کرمان، علی پروین با بیان اینکه در حضور جاسمیان و طاووسی صحیح نیست صبحت کنم در خصوص این قرارداد گفت: امیدوارم از این در که بیرون می‌رویم کف قرارداد که 25 هزار تومان است را پرداخت کنید تا با اقداماتی که انجام خواهد شد پرسپولیس از مشکلات نجات پیدا کند.

وی اضافه کرد: همچین با این اقدامات پرسپولیس به باشگاهی تبدیل شود که همه ورزش‌ها را داشته باشد پس باید دست به دست هم بدهیم که این کار زیبا و مورد پسند در تمام ایران انجام شود.

در ادامه اکبری رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در این خصوص گفت: آنچه باعث شد هیات مدیره به انعقاد این قرارداد تمایل پیدا کند گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی باشگاه بود.

وی ادامه داد: در کنار بحث اقتصادی توجه به سه شعار حمایت از هوادار، حمایت از فرهنگ قرض الحسنه و ترویج فرهنگ اشتغال زایی نیز در برنامه‌های ما قرار داشت.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با تشکر از حمایت‌های وزیر ورزش خاطرنشان کرد: امید است با چنین حرکتی پویایی در ورزش اقداماتی در شان ایران اسلامی انجام دهیم.

در ادامه محمد حسین حسین‌زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت اظهار کرد: پرسپولیس مردمی‌ترین باشگاه خاورمیانه و جزو مردمی‌ترین باشگاه‌های دنیاست و هدف اصلی‌مان این است که این عام مردم از پرسپولیس حمایت کنند.

وی با بیان اینکه حمایت از این کمپین هواداری نقش مهمی در اشتغالزایی هم ایفا خواهد کرد یادآور شد: این یک اقدام کم نظیر و بی‌نظیر در ایران بوده که اصل موضوع این است که مردم به عنوان حامیان پرسپولیس از این باشگاه به شکلی منطقی حمایت کنند.

رئیس بانک قرض الحسنه رسالت یادآور شد: این کمپین باعث کارآفرینی و تولید فولاد می‌شود که محصولی استراتژیک است. همه مردم می‌توانند از طریق خودپردازها و شبکه‌های اینترنتی مبالغ مدنظرشان را به حساب باشگاه واریز کنند که حداقل آن 25 هزار تومان است که سود حاصل از این پرداختی‌ها و تولید فولاد به حساب پرسپولیس واریز خواهد شد.

حسین‌زاده همچنین گفت: همه کسانی که در موج اول ثبت نام می‌کنند بعد از آخرین بازی پرسپولیس در لیگ فصل جاری دو دستگاه پژو با قید قرعه کشی اهدا می‌شود.