نظارت روزانه بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در استان کرمانشاه/ طرح بسیج سلامت نوروزی با حضور 188 بازرس

دکتر "رامین رضایی زنگنه" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ایجاد هماهنگی و آمادگی لازم تیم های نظارتی بسیج سلامت نوروزی هرسال از ابتدای اسفند ماه تا 15 فروردین ماه به مدت 45 روز، اقدام به برگزاری مانور عملیاتی تشدید نظارت های بهداشتی در سطح شهر می کند.

معاون فنی اداره بهداشت استان کرمانشاه گفت: در این راستا، امسال معاونت اداره بهداشت کرمانشاه، میزبان 14 مرکز بهداشت از شهرستان های تابعه بود که با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده، رزمایش عملیاتی تشدید نظارت های بهداشتی نوروز 93 با حضور تیم های مذکور در اوایل اسفند امسال به اجرا در آمد.

وی عنوان کرد: از اهداف اصلی اجرای این طرح، می توان به افزایش نظارت و بازرسی های بهداشتی و نمونه برداری از مواد غذایی حساس از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و افزایش نظارت و بازرسی های بهداشتی از اماکن عمومی و بین راهی تحت پوشش اشاره کرد.

معاون فنی اداره بهداشت استان کرمانشاه افزود: بازرسان بهداشت محیط از ساعت هر روز در ساعات اداری و غیر اداری و روزهای تعطیل بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مانند قنادی ها، رستوران ها، مراکز طبخ و توزیع مواد غذایی، هتل ها، مهمان پذیر ها، پایانه های مسافربری و آرایشگاه ها، با اولویت ایمنی مواد غذایی، بهداشت فردی و عمومی نظارت دارند.

رضایی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه در ایام عید مسافرت های زیادی در اقصی نقاط کشور انجام می شود، از این رو سلامت و امنیت غذایی رستوران های بین راهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بازرسین بهداشت محیط هر 15 روز یک بار از رستوران ها، اغذیه فروشی ها و محل های بین راهی بازدید به عمل می آورند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در استان کرمانشاه نیز طرح بسیج سلامت نوروزی با حضور 188بازرسان بهداشت محیط در قالب 23تیم بازرسی روزانه در سطح استان با هدف اجرای کنترل بهداشتی تمامی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و مرکز بین راهی، از روز اول اسفند ماه و تا پایان نیمه اول فروردین ماه سال 93 به اجرا در خواهد آمد.

وی در پایان گفت: در صورت مشاهده تخلف بهداشتی در مراکز مذکور، طبق مقررات متصدیان مراکز و اماکن، به مراجع قضایی معرفی و در صورت تکرار تخلف نسبت به پلمپ مکان اقدام می شود.