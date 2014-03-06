فن آوری های نوین برای جذب نوجوانان به نماز بکار گرفته شود

علی یار خدادادی صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز در استان همدان در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت ترغیب نوجوانان و جوانان به نماز اظهار داشت: استفاده از فن آوری های نوین مانند وبلاگ ها و یا فضای مجازی و نرم افزار های اینترنتی مختلف و فیلم ها می تواند در جذب نوجوانان و جوانان به نماز تاثیر گذار باشد.

وی با بیان اینکه سایت های فضای مجازی می تواند در تشویق نوجوانان به سمت نماز تاثیر گذار باشد، بیان داشت: اگر فلسفه نماز در جامعه نهادینه و جوانان با فلسفه نماز در جامعه آشنا شوند و اگر خانواده ها با نماز آشنایی کامل داشته باشند فرزندان نیز با نماز آشنا می شوند.

مسئول نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان چهار محال و بختیاری با تاکید بر اینکه آشنایی با نماز موجب آرامش در تمام شئونات زندگی می شود، ابراز داشت: امروز در دنیایی قرار گرفتیم که دشمنان اسلام به شیوه های مختلف شروع به تخریب مسلمانان کردند.

خدادادی با بیان اینکه نماز بهترین ابزار برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است، عنوان داشت: نماز تنها افشا کننده منکر در جامعه بوده و بهترین ابزار برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و نقشه های آنها است.

فضای معنوی حاکم در کشور موجب پیروزی های بدست آمده در نظام اسلامی شده است

وی با تاکید بر اینکه پیروزی های به دست آمده در نظام اسلامی نیز نشات گرفته از فرهنگ نماز در جامعه است، ابراز داشت: فضای معنوی که در نظام اسلامی ایران حاکم است موجب پیروزی کشور در هشت سال دفاع مقدس شد.

مسئول نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه است، بیان داشت: همانطور که با سلاح نماز توانستیم در جنگ نظامی بر دشمنان پیروز شویم با نماز می توانیم در تهاجم فرهنگی نیز پیروز شویم.