هواشناسی اصفهان: چوپانان در نائین بیشترین بارندگی را داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد بیشترین میانگین بارندگی در شبانهروز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۲۹ آذر ماه در ایستگاههای استان اصفهان به ترتیب از چوپانان نائین ۲۰.۲ میلیمتر، اردستان ۱۵.۱ میلیمتر، کاشان ۱۲.۷ میلیمتر، زواره از توابع اردستان ۱۲.۵ میلیمتر، خور و بیابانک ۱۲.۱ میلیمتر، بادرود نطنز ۱۱.۳ میلیمتر، آران و بیدگل ۱۱.۱ میلیمتر، مهاباد ۷.۶ میلیمتر، دهاقان ۷.۴ میلیمتر، کبوترآباد ۷.۲ میلیمتر، بیاضه ۶.۵ میلیمتر، شهر اصفهان ۵.۶ میلیمتر، نطنز پنج میلیمتر، دهق ۴.۴ میلیمتر، ورزنه ۴.۴ میلیمتر، نائین ۴.۳ میلیمتر، خوانسار ۴.۲ میلیمتر، هرند ۴.۲ میلیمتر، میمه ۴.۱ میلیمتر، نجفآباد چهار میلیمتر، مورچه خورت ۳.۸ میلیمتر، انارک نائین سه میلیمتر، باغبهادران و شهرضا ۲.۹ میلیمتر، چادگان ۲.۸ میلیمتر، پادنا علیا سمیرم ۲.۲ میلیمتر، دولتآباد ۲.۲ میلیمتر، مبارکه ۱.۷ میلیمتر، زرینشهر ۱.۴ میلیمتر، بویین میاندشت، عسگران، فریدونشهر و کوهپایه و گلپایگان چهار دهم میلیمتر، داران سه دهم میلیمتر و سمیرم ۲ دهم میلیمتر آب حاصل از برف و باران بوده است.
بنا بر آمار اداره هواشناسی استان همچنین، مجموع میزان بارش شهر اصفهان طی سامانه بارشی اخیر که از روز چهارشنبه تا جمعه (۲۶ تا ۲۸ آذر) به طور متناوب و به شکل باران و برف بارید، ۵۳.۸ میلیمتر بوده است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که طی امروز خروج کامل سامانه بارشی را از استان خواهیم داشت. از این رو تا اواسط روز برای مناطق شمال و شمال شرقی استان همچنان احتمال بارش باران و برف پیش بینی میشود.
نظر شما