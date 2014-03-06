به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا داوودیان صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان اظهار داشت: پس از تماس تلفنی با شماره 112(فوریت های امداد و نجات) در ساعت 18:15 روز چهارشنبه و گزارش مفقودی سه نفر در کوه های اطراف روستای طزره دامغان بلافاصله اکیپ امدادی مستقر در پایگاه امداد جاده ای نعیم آباد هلال احمر دامغان به محل اعزام شد.

وی تصریح کرد: پس از ارزیابی اولیه، دومین اکیپ امدادی شامل تیم امداد و نجات کوهستان با تجهیزات کامل در ساعت 19 وارد منطقه شدند و پس از سه ساعت جستجو در مسیرهای صعب العبور کوه های اطراف منطقه طزره موفق به یافتن حادثه دیدگان که یکی از آنها از ناحیه پا دچار مصدومیت شده بود شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان تصریح کرد: در این عملیات تعداد هفت نفر از نجاتگران و امدادگران به همراه دو خودروی مخصوص حضور داشتند.

داوودیان در خاتمه اظهار داشت: این عملیات نفسگیر در ساعت 1:14 بامداد با انتقال حادثه دیدگان به پایان رسید.