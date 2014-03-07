به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ترک‌زاده صبح جمعه در نشست برنامه‌های سفرهای نوروزی دلوار با تاکید بر لزوم تلاش همه مسئولان برای میزبانی مناسب از مسافران نوروزی، اظهار داشت: شهرستان تنگستان دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری است که باید به خوبی معرفی شوند.

وی با اشاره به آماده‌سازی 200 کلاس درس در 20 مدرسه شهرستان تنگستان برای اسکان مسافران نوروزی، خاطرنشان ساخت: این مدارس در مناطق شهری و روستایی برای میزبانی مسافران نوروزی آماده شده‌اند.

فرماندار شهرستان تنگستان از اختصاص چهار سالن ورزشی در شهرستان تنگستان برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان تنگستان، افزود: مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان تنگستان به صورت شبانه‌روزی برای خدمات‌دهی به مسافران و گردشگران آماده هستند.

وی با تاکید بر لزوم ارائه آمار یکسان در ارتباط با وضعیت حضور و سفرهای نوروزی بیان داشت: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، هلال احمر و آموزش و پرورش شهرستان آمار خود را به صورت دقیق و یکپارچه به صورت روزانه به فرمانداری منعکس می‌کنند و از این طریق اعلام می‌شود.

ترک‌زاده با بیان اینکه اطلاعات و آمار مربوط به گردشگران و مسافران نوروزی تنها از طریق دبیرخانه ستاد در فرمانداری شهرستان اعلام می‌شود، از سایر دستگاه‌ها خواست تا نسبت به اعلام آمار اقدامی نکنند.

وی با اشاره به فعالیت پنج پایگاه استقبال و راهنمایی از مهمانان نوروزی در شهرستان تنگستان، ادامه داد: شهرداری‌ها نیز باید تلاش کنند تا پاکسازی شهرها به خوبی انجام شود و مسافران نوروزی از محیطی تمیز و شاداب استفاده کنند.

فرماندار شهرستان تنگستان در ادامه تاکید کرد: میراث فرهنگی و گردشگری، جمعیت هلال احمر و نیروی انتظامی شهرستان تنگستان با برنامه‌ریزی مناسب برای ارائه خدمات به گردشگران اماده هستند.

لازم به ذکر است که در این آئین ضمن تقدیر از هدایت‌الله غلام زاده، پرویز شعبانی به عنوان سرپرست بخشداری دلوار معرفی شد.