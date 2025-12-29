به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ‌ارمی دوشنبه شب در نشست ستاد خدمات سفر شهرستان تنگستان با تأکید بر اهمیت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها برای ایام تعطیلات نوروزی، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران نوروزی، چهره‌ای مثبت از تنگستان در ذهن میهمانان استان بوشهر به‌جا می‌گذارد و موجب توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی ستاد خدمات سفر، خواستار صدور سریع احکام اعضای کمیته‌ها و گزارش دهی منظم دستگاه‌ها شد و افزود: تمام اعضای ستاد باید با برنامه‌ریزی دقیق و بازدیدهای میدانی، از آمادگی کامل برای میزبانی از میهمانان نوروزی اطمینان حاصل کنند.

معاون فرماندار تنگستان همچنین بر نظارت ویژه بر اماکن اقامتی و پذیرایی، گشت‌های دریایی، رستوران‌ها، مساجد و محل‌های اقامه نماز، و سرویس‌های بهداشتی عمومی تأکید کرد و از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست در حوزه آب، برق و سایر زیرساخت‌های موردنیاز، تمهیدات لازم را برای روزهای پرتردد نوروز فراهم آورند.

تنگ‌ارمی حضور رئیس انجمن‌های بوم‌گردی استان، نماینده لیدرهای گردشگری و شوراهای روستاهای هدف گردشگری در جلسات آینده را ضروری دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی در کنار نظارت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به جذب گردشگران و افزایش ماندگاری آنان در منطقه کمک کند.

در پایان این نشست، معاون فرماندار بر چاپ و توزیع نقشه‌ها و بروشورهای گردشگری شهرستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید و خاطرنشان کرد: معرفی آثار فرهنگی و طبیعی تنگستان باید به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های نوروزی تبدیل شود.

در این نشست آخرین اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی مورد بررسی قرار گرفت.