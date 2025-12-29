  1. استانها
معاون فرماندار تنگستان: خدمات‌رسانی به گردشگران تقویت شود

بوشهر-معاون فرماندار تنگستان گفت: تمهیدات لازم در جهت خدمات‌رسانی مطلوب به گردشگران نوروزی در تنگستان اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ‌ارمی دوشنبه شب در نشست ستاد خدمات سفر شهرستان تنگستان با تأکید بر اهمیت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها برای ایام تعطیلات نوروزی، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران نوروزی، چهره‌ای مثبت از تنگستان در ذهن میهمانان استان بوشهر به‌جا می‌گذارد و موجب توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی ستاد خدمات سفر، خواستار صدور سریع احکام اعضای کمیته‌ها و گزارش دهی منظم دستگاه‌ها شد و افزود: تمام اعضای ستاد باید با برنامه‌ریزی دقیق و بازدیدهای میدانی، از آمادگی کامل برای میزبانی از میهمانان نوروزی اطمینان حاصل کنند.

معاون فرماندار تنگستان همچنین بر نظارت ویژه بر اماکن اقامتی و پذیرایی، گشت‌های دریایی، رستوران‌ها، مساجد و محل‌های اقامه نماز، و سرویس‌های بهداشتی عمومی تأکید کرد و از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست در حوزه آب، برق و سایر زیرساخت‌های موردنیاز، تمهیدات لازم را برای روزهای پرتردد نوروز فراهم آورند.

تنگ‌ارمی حضور رئیس انجمن‌های بوم‌گردی استان، نماینده لیدرهای گردشگری و شوراهای روستاهای هدف گردشگری در جلسات آینده را ضروری دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی در کنار نظارت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به جذب گردشگران و افزایش ماندگاری آنان در منطقه کمک کند.

در پایان این نشست، معاون فرماندار بر چاپ و توزیع نقشه‌ها و بروشورهای گردشگری شهرستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید و خاطرنشان کرد: معرفی آثار فرهنگی و طبیعی تنگستان باید به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های نوروزی تبدیل شود.

در این نشست آخرین اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی مورد بررسی قرار گرفت.

