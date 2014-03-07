به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم الجیش در قطر به تساوی بدون گل رسید. فولاد روز سه شنبه این هفته در اهواز و در دومین مسابقه خود در لیگ قهرمانان به مصاف تیم الفتح عربستان خواهد رفت.

ایوب والی و مهدی بدرلو دو بازیکن فولاد که دیدار با الجیش را به خاطر مصدومیت از دست داده بودند، از روز پنجشنبه تمریناتشان را با فولاد آغاز کرده‌اند و به احتمال زیاد به بازی این هفته می‌رسند.

ابولحسن جعفری دیگر بازیکن فولاد از عضله پشت پا دچار مصدومیت شده و پزشکان فولاد سعی دارند این بازیکن را به دیدار با الفتح برسانند. همچنین به گفته حسین فرکی سرمربی فولاد، لوسینا پریرا به خاطر مصدومیت بعید است به بازی با الفتح برسد.