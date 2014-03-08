به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح شنبه در آئین تقدیر از پرستاران اظهار داشت: پرستاران از سختکوشترین اقشار جامعه هستند که سختیهای بسیار زیادی را در کار خود متحمل میشوند و با روحیهای بسیارخوب به یاری بیماران میشتابند و آنها را در رفع مشکلات یاری میکنند.
وی بر لزوم حمایت از قشر پرستار تاکید کرد و ادامه داد: ارائه خدمات بهتر و مناسبتر به پرستاران و کاهش فشارها از دوش آنها، باعث میشود تا این قشر با فراغ بال بیشتری بتوانند به ارائه خدمات به مردم و بیماران بپردازند.
استاندار بوشهر مراقبتهای شبانهروزی پرستاران را قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: باید در بخش سلامت به رفع مشکلات معیشتی فعالان این بخش و همچنین افزایش تعداد نیروی انسانی توجه بیشتری صورت بگیرد.
کاهش هزینههای درمانی در دستور کار دولت قرار دارد
وی با اشاره به برنامههای دولت یازدهم برای بهبود وضعیت سلامت در کشور، خاطرنشان ساخت: کاهش هزینههای درمانی در دستور کار دولت قرار دارد و با برنامهریزیهای صورت گرفته، سهم مردم در هزینههای درمانی کاهش مییابد.
سالاری با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 70 درصد هزینههای درمانی توسط مردم پرداخت میشود، تصریح کرد: در یک برنامه چهار ساله، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی به 30 درصد خواهد رسید.
وی افزود: دولت تدبیر و امید برای تامین هزینههای درمانی از محل درآمدهای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها این اعتبارات را تامین میکند که بخشهایی از درآمدهای هدفمندی یارانهها به این بخش اختصاص می یابد.
در این جشن از پرستاران نمونه استانی و کشوری تقدیر شد و با پیشنهاد استاندار بوشهر، وام پنج میلیون تومانی به قید قرعه به 10 نفر از زوجهای پرستار شاغل در بیمارستانهای استان اختصاص یافت.
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