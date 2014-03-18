زندگينامه خاتون كبريا به چاپ دوم رسيد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين كتاب،اثری تحقیقی از زندگی نامه خاتون کبریا، حضرت زهرا سلاماللهعلیهاست که با توجه به استقبال گسترده مردم براي بار دوم منتشر شد.
علاوه بر متن اصلی، مباحثي تاریخی در آغاز کتاب و چند « پی نگاشت» با قلمی پژوهشی و 9 داستانواره در توضیح کاملتر مطالب مورد نظر نیز در پایان کتاب گنجانده شده است. از جمله نکات قابل توجه درباره این اثر، استفاده مؤلف از منابع و مآخذ تاریخی متعدد است. نکتهای که در مقایسه با دیگر کتابهای منتشر شده از زندگی این بانوی گرانقدر، به اعتبار "به کوتاهی آه، به بلندای ماه" در نزد دیگر محققان و علاقهمندان میانجامد.
چاپ دوم «به کوتاهی آه، به بلندای ماه»، زندگی خاتون کبریا حضرت زهرا سلاماللهعلیها نوشته دکتر سید علی موسوی گرمارودی در 248 صفحه، با بهای 9500 تومان در دسترس علاقهمندان و محققان
قرار گرفته است.
علاقهمندان برای تهیه این کتاب علاوه بر مراجعه به سراسر کتابفروشیهای معتبر سطح کشور،میتوانند به نشانی اینترنتی www.ghadyani.org نیز مراجعه کنند.
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