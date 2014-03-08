کاروان پرسپولیس با دو غایب به ساری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که ساعت 9:10 دقیقه صبح امروز شنبه با حضور در ورزشگاه درفشیفر، تهران را با دو دستگاه اتوبوس به مقصد شهر ساری ترک کردند، وارد این شهر شمالی شدند.
از میان ملیپوشان، سیدجلال حسینی، مهرداد پولادی و پیام صادقیان بازیکنان را همراهی کردند و سایر ملیپوشان طبق برنامه، در محل اردو به جمع بازیکنان ملحق میشوند. البته سفر سرخپوشان به دلیل بارندگی و مهآلود بودن جاده، کمی طولانیتر شده است.
از سوی دیگر محسن مسلمان و سیدمهدی سیدصالحی که برنامه درمانی و فیزیوتراپی را دنبال میکنند، به منظور پیگیری این امور و به پیشنهاد کادر پزشکی و با هماهنگی کادرفنی، سرخپوشان را در اردوی مازندران همراهی نکردند.
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