پرسپولیس شانس بالایی برای قهرمانی دارد/ بازیکنان باید تمرکز داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عابدزاده درباره شانس قهرمانی پرسپولیس در سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: پرسپولیس سه بازی مهم در پیش دارد که در این سه بازی مهمترین مساله کسب سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا است. پرسپولیس با این سابقه حتما باید در رقابت‌های بین‌المللی حضور داشته باشد و فکر می‌کنم با تیم خوبی که درست شده است، با کسب سه پیروزی شانس قهرمانی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی حتی نفت و سپاهان که در مکان‌های چهارم و پنجم قرار دارند، از شانس خوبی برخوردارند. به نظرم از این پنج تیم، هر یک در این سه بازی، یک مساوی هم بدهد از کورس خارج می‌شود. فکر می‌کنم پرسپولیس شانس بالایی برای قهرمانی دارد. نسبت به سایر رقبا، حریفان پرسپولیس از نظر پتانسیل تیمی شرایطی دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد.

سنگربان پیشین پرسپولیس و تیم ملی همچنین افزود: البته نه اینکه کار ساده‌ای باشد. بازی‌های سختی است. هر سه حریف پرسپولیس برای حفظ خود در لیگ برتر و حفظ اعتبارشان بازی می‌کنند ولی اگر بازیکنان با هوش عمل کنند و در این مدت روی هدفشان تمرکز کنند، می‌توانند سه بازی را ببرند.

عابدزاده درباره آینده حرفه‌ای امیر عابدزاده در پرسپولیس خاطرنشان کرد: او را از کودکی تمرین دادم و اصول کار را به خوبی آموخته است. اعتقاد دارم اگر تلاش خودش را ادامه بدهد آینده خوبی دارد ولی این خود اوست که تصمیم می‌گیرد. به او مشورت می‌دهم اما مجبورش نمی‌کنم کاری انجام بدهد. هیچکس را نباید مجبور کرد. او در حال حاضر فقط به فکر پرسپولیس است. تمام تمرکزش روی تیم، کسب سهمیه و قهرمانی همراه تیم است.

وی درباره ارزیابی خود از شرایط تیم ملی تصریح کرد: نباید براساس یک بازی، قضاوت کرد. نه درباره مربی و تیم و نه در مورد عملکرد بازیکنان و به عنوان مثال دروازه‌بان. برای تحلیل کردن باید مجموعه‌ای از بازی‌ها را ببینید. الان همین که بعد از یک دوره غیبت به این خوبی به جام جهانی رفتیم، خوب است. حداقل اینکه مردم خیلی خوشحال شدند.

دروازه‌بان پیشین پرسپولیس در پایان گفت: این خوشحالی ارزش دارد، اما اگر قرار باشد در جام جهانی کار خاصی بکنید، باید حداقل 10 بازی تدارکاتی داشته باشید. باید اینطور باشد که همه بخواهند تیم بالاتر برود، نه اینکه از قبل مشخص کنند، سقف کار همین است و تکلیف تیم قبل از شروع مسابقات روشن شود.