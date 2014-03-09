تلاش برای حل مشکلات مردم سوریه/ ادامه مبارزه با تروریسم همگام با روند آشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)،مسئولان شاخه حومه دمشق حزب بعث و گروههای وابسته به آن با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کردند.

اسد در این دیدار با بیان اینکه قدرت حزب بعث در وابستگی طبیعی آن به عربیت و اسلام و مقابله با طرحهایی است که به دنبال ضربه زدن به اندیشه ملی است، گفت فاش شدن توطئه ها برای شهروندان، محیط مناسبی را برای گفتگو در مقابل حزب بعث برای تقویت تلاشهای دولت در انجام آشتی همزمان با نبرد با تروریسم فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد حفظ اندیشه ملی و اسلام درست به محافظت از هویت ملی و مقابله با تلاشها برای وارد کردن اندیشه افراطی به داخل جامعه سوریه کمک می کند.

اسد به قدرت حزب بعث برای منسجم ماندن در خلال بحران اشاره کرد و گفت جدایی های فردی که رخ داد، حالتی درست بود که به حزب برای رهایی از فرصت طلبان کمک کرد.

رئیس جمهوری سوریه بر ضرورت ادامه تلاش جدی برای رهایی از وجود تمام فرصت طلبان تاکید کرد.

وی بر اهمیت نقش حزب بعث در روند آشتی و اینکه حزب باید نقش بزرگی در این زمینه ایفا و سازوکارهایی برای ادامه ارتباط با مردم ایجاد کند، تاکید کرد.

اسد خاطر نشان کرد برخی طرفهایی که از تروریسم حمایت می کنند، در تلاش هستند تا سوریه را به کشور ضعیفی تبدیل کنند، اما نبرد ما با تروریسم همچنان همزمان با ادامه روند آشتی در کشور ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد چالشهای پس از بحران خطرناک تر از چالشهای خود بحران است و آنچه از همه خطرناک تر است، افراط گرایی و وجود مزدوران است.

وی افزود آنچه در مرحله آتی لازم است انجام شود، ایجاد سازوکارهای مناسب برای گفتگو و مبارزه با فساد و تقویت اندیشه ملی و ادامه تلاش برای حل مشکلات روزانه مردم است.

اسد با بیان اینکه مسائل روزانه در حال حاضر اهمیت بیشتری برای مردم دارد، به مسئله بازسازی به ویژه در حومه دمشق اشاره کرد و گفت این مسئله یکی از مهمترین چالشهای پس از بحران را تشکیل می دهد.

رئیس جمهوری سوریه بر ضرورت ارتباط مستمر با گروههای سیاسی موجود در صحنه سوریه و شناسایی کسانی که می توانند همپیمان حزب بعث در زمینه فکری و برنامه باشند، تاکید کرد و گفت تلاشهای رهبری در سطح خارجی مبتنی بر تقویت ائتلافها با کشورهای دوست همچون ایران، روسیه، چین و احزاب عربی است که از نظر فکری و رویکرد با حزب بعث انسجام دارند.

