ایجاد فرصت برای اشتغال اولویت اصلی دانشگاه جامع علمی و کاربردی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قاسمی زاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست با مدیران مراکز و واحدهای آموزشی این دانشگاه در رشت افزود: مهارت آموزی بهترین راه اشتغال مناسب، پایدار و مولد در جامعه است.

وی با بیان اینکه مهارت آموزی در ایجاد شغل و کارآفرینی نیز تاثیر گذار است، اظهارداشت: ترویج آموزش های مهارتی به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه دست اندرکاران و مردم قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گیلان با بیان اینکه انجام نیاز سنجی آموزشی در استان از برنامه های اجرایی این دانشگاه طی سال آینده است، گفت: بر اساس این نیازسنجی آموزشی، رشته هایی که مورد نیاز نیستند حذف و رشته های مورد نیاز جدید در حوزه های آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر جایگزین می شوند.

وی در ادامه توجه برای کیفی سازی اجرای دوره های علمی کاربردی در مراکز علمی کاربردی استان را از دیگر برنامه های این دانشگاه در سال آینده عنوان کرد و افزود: تلاش برای اجرای بهینه تر دروس کاربینی و کارورزی در مراکز دانشگاه علمی کابردی استان تلاش برای راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد بیشتر در مراکز واجد شرایط ، بهبود وضعیت فضا و امکانات مراکز آموزشی، تلاش برای اخذ زمین مناسب و ساخت واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی، توجه و تلاش بیشتر برای استفاده از مدرسان کیفی ترعلمی و مربیان مهارتی (مدرسان خبره) و غیره از برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی استان است.

قاسمی زاد همچنین اجرای کارگاه های تربیت مدرس همانند سال جاری در سال آینده ، ایجاد مرکز رشد علمی کاربردی در استان، توجه بیشتر به اجرای دوره های کوتاه مدت و تک پودمان های مهارتی در مرکز استان، راه اندازی مراکز آموزشی جدید وغیره را ازدیگر برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان در سال آینده مطرح کرد.

وی اظهار داشت: انجام رتبه بندی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان بصورت پایلوت برای نخستین بار در کشور از برنامه های سال آینده این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی گیلان افزود: مراکز علمی کاربردی استان بر اساس فضا، مدرسان، تجهیزات، تعامل با واحد استانی، امکانات سخت افزاری، امکانات نرم افزاری، مسائل فرهنگی، نحوه چارت کادر اداری و غیره برای نخستین بار بصورت پایلوت در سطح کشور رتبه بندی می شوند که بر اساس این رتبه بندی شهریه ها نیز متفاوت هستند.

وی با اشاره به اینکه از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری دانشگاه علمی و کاربردی گیلان 25 درصد رشد جمعیت دانشجویی داشته است، تصریح کرد: این دانشگاه برای حفظ وضعیت موجود به دنبال آموزش های کوتاه مدت و تک پودمان است.

قاسمی زاد بیان داشت: طی چند سال آینده 50 درصد آموزش ها در حوزه صنعت، کشاورزی، مدیریت خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر وغیره باید بصورت دوره های آموزشی کوتاه مدت باشد.

وی یادآورشد: دو موسسه آموزش عالی آزاد تحت نظارت دانشگاه علمی و کاربردی به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت می پردازند که برخی از مراکز دانشگاه علمی کاربردی نیز به دنبال تدوین دوره های آموزشی کوتاه مدت هستند که پس ازبررسی در کمیته ها و تصویب در کمیسیون نهایی اجرا می شود.